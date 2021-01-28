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曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

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詹姆斯·登曼曾拒華童念公校 金山登曼中學要改名

記者李晗 / 舊金山報導
位於舊金山的登曼中學，因為登曼曾經涉及排華行為，因此名字要被摘掉。（谷歌地圖）
位於舊金山的登曼中學，因為登曼曾經涉及排華行為，因此名字要被摘掉。（谷歌地圖）

舊金山教育委員會（School Board）近期陷入連串爭議。除了學區重啟計畫被指步伐緩慢之外，教委會投票通過改革方案，要摘除全市44個以歷史人物命名的公立學校名字，也引爆爭議。

此前，舊金山已經摘除多個涉及「排華」的歷史人物名字。這一次，像是華盛頓、林肯的名字也都要被摘除，其中，再有一位舊金山的歷史人物也因為涉及「排華」，一間中學因此可能需要改名。

這所學校就是位於舊金山南面外米慎區的「詹姆斯·登曼中學」（James Denman Middle School），該校學生人數大約是870人，分別是六至八年級。這所學校的地址，距離Balboa Park捷運站非常近。之所以摘除登曼的名字，是因為他曾經將華裔排除在金山公立學校之外。

登曼是1860年代至1890年代的舊金山官員，參與創立了舊金山第一所公立學校，也曾經擔任舊金山聯合學區學監、教委、市議員等等職位。根據舊金山紀事報2017年的一篇專欄文章，在1870年代，隨著華裔廉價勞工的湧入，舊金山白人社會對於華裔的仇視不斷加深。

當時處於隔離的時代，加州的法律允許非裔和印度裔社區開設自己的學校，非裔和印度裔的小孩可以上學。但是對於華裔，則沒有明文規定。因此時任學區學監的登曼，就以學生人數不足為由，關閉了華裔社區的學校，導致在1871年至1885年這14年的期間，舊金山的華裔小孩都沒有地方上學。

直到1885年，在加州司法訴訟的判決之下，認定了將華裔排除在公立教育之外的行為是非法的，這才使得華裔有權享有公立教育。這就是美國華裔移民抗爭維權歷史上著名的「Tape v. Hurley」訴訟案。

舊金山已有多位歷史人物因為涉及歷史的排華事件，因此他們的名字也從公共場所上被摘去，包括費藍（Phelan）大道，Julius Kahn公園等。

目前舊金山教委會的改名，仍然只是決定要改掉的名字，但是具體要換成什麼新名字，還需要接受公眾諮詢，預計4月時才會有定案。像是多位美國歷史上的總統，都曾經與奴隸制度掛鉤，以他們的名字紀念命名，也都要被要求更換。

特別值得一提的是，現任聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）在日落區也有一所以她命名的小學，同樣也要被摘除，原因是范士丹任舊金山市長時，曾經在市政廳內掛過一面邦聯旗（Confederate flag），同樣涉及奴隸制度之爭。

舊金山 華裔 教育

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