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灣區教師開始打疫苗 學監搶先接種遭砲轟

編譯組／灣區27日電
灣區各縣有不少教師，那麼教師什麼時候可以接種疫苗？(Getty Images0
灣區各縣有不少教師，那麼教師什麼時候可以接種疫苗？(Getty Images0

灣區有大量教師，而且重開的學校也越來越多，那麼灣區什麼時候才開始為教師接種疫苗？舊金山紀事報27日報導，北灣的馬連縣已開始為教師接種，但其他八個縣因為疫苗供應不足，還沒有開始為教師接種，但都正在準備，一旦獲得供應疫苗，就可展開接種工作。

各縣的學區都按照州政府所定規定，安排接種的群體；州政府規定，1A階段先為醫護接種，1B階段則為65歲以上人士接種，而教師也被列入1B階段之中。但目前灣區各縣的接種群體很混亂，大部分縣仍未完成1A的醫護人員接種。而65歲以上人士的接種工作已在兩周前展開，某些縣又在年長者之中，再分為75歲以上和65歲以上。紀事報的追查顯示，灣區各縣的教師接種時間表都不同，大部分還沒有確定的時間表，都說要視疫苗供應而定。

但馬連縣已開始為教師接種，本月17日縣衛生局與凱瑟醫院合作，已為1247名教師、校工和職員接種。在剛過去的周末，衛生局發信給縣內學區的學監，要他們通知教師，前往縣府的市政中心接受注射，結果鬧出學監搶先注射，遭教師抗議的新聞。

不少教師趕到市政府中心，但只有200劑疫苗，不少教師都沒有注射就回家了。馬連縣獨立報報導，諾瓦度聯合學區的學監柯斯塔(Kris Costa)搶在教師前面，前往接種，因此遭到教師抗議；按照規定，率先獲得接種的教師，都是教室與學生面對面授課的教師，學監根本無法授課，不應搶前面接種。據獨立報報導，馬連縣已有八成學校重開，恢復教室上課。

灣區的三大學區(舊金山、聖荷西和屋崙)學生總共超過12萬，教師和職員數量龐大，但三大學區也沒有教師的接種時間表。拜登政府26日宣布，將在未來兩個月增加給各州供應疫苗17%，屆時教師才有可能獲得接種。截至本周，4000萬人口的加州。只獲得450萬劑疫苗。

疫苗 灣區 學區

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