總統就職日當國民兵 金山市大校董王兆倫染疫

王兆倫曾於總統就職日作為國民兵前往州議會大樓進行安全保衛工作。（圖片取自王兆倫臉書）

舊金山 市立大學校董王兆倫（Alan Wong）曾於1月20日總統就職日作為國民兵，被抽調前往沙加緬度保護州議會大樓。然而，他返回舊金山後很快就感到身體不適，於1月26日確診感染「新型冠狀病毒」（COVID-19）。

王兆倫表示，回家一天後，他開始發燒、發冷、頭痛、肌肉痙攣和疲勞。於是，他立即安排了一次新冠病毒預約檢測 。他說：「今天，我從我的醫療提供者那裡得到了一個陽性的COVID-19檢測結果。這些測試結果讓我非常擔心，因為我和可能更容易感染COVID-19的家庭成員住在一起。在家隔離期間，我會加强防範措施，防止病毒傳染給家人。」

談到對舊金山市立大學校董工作的影響，王兆倫說：「我將繼續遠程工作，為市立大學社區服務，我在此呼籲大家一定要繼續遵守公共衛生指南。我們必須提高警惕，防止COVID-19的傳播，繼續戴口罩、保持社交距離 、定期接受檢測。」

王兆倫指出：「這也提醒我們所有人，我們要對應急人員和必要行業員工表示衷心的感謝。他們必須每天與公眾保持接觸。我瞭解應急人員和必要行業員工所面臨的風險，並將永遠感謝他們的勇敢和無私。」