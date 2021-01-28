總統就職日當國民兵 金山市大校董王兆倫染疫
舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）曾於1月20日總統就職日作為國民兵，被抽調前往沙加緬度保護州議會大樓。然而，他返回舊金山後很快就感到身體不適，於1月26日確診感染「新型冠狀病毒」（COVID-19）。
王兆倫表示，回家一天後，他開始發燒、發冷、頭痛、肌肉痙攣和疲勞。於是，他立即安排了一次新冠病毒預約檢測。他說：「今天，我從我的醫療提供者那裡得到了一個陽性的COVID-19檢測結果。這些測試結果讓我非常擔心，因為我和可能更容易感染COVID-19的家庭成員住在一起。在家隔離期間，我會加强防範措施，防止病毒傳染給家人。」
談到對舊金山市立大學校董工作的影響，王兆倫說：「我將繼續遠程工作，為市立大學社區服務，我在此呼籲大家一定要繼續遵守公共衛生指南。我們必須提高警惕，防止COVID-19的傳播，繼續戴口罩、保持社交距離、定期接受檢測。」
王兆倫指出：「這也提醒我們所有人，我們要對應急人員和必要行業員工表示衷心的感謝。他們必須每天與公眾保持接觸。我瞭解應急人員和必要行業員工所面臨的風險，並將永遠感謝他們的勇敢和無私。」
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