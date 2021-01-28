金山新任估值官郭華健 華裔妻演過大熱電影

郭華健與妻子錢睿博。（取自Twitter）

舊金山 官場迎來新的洗牌。在市府中主管經濟發展的郭華健（Joaquín Torres），獲得市長委任，成為新一任的舊金山估值官（Assessor-Recorder）。郭華建的妻子，是美國華裔 影星錢睿博（Ruibo Qian）。

估值官是全市七大民選官職之一，主管房地產估值和稅務。前估值官朱嘉文（Carmen Chu）近期獲得任命成為舊金山市行政官，市長布里德（London Breed）隨即任命了郭華健接替朱嘉文。

郭華健表示，非常感謝市長布里德交付重托給自己，過去11年他也一直在為舊金山服務，為多元化社區爭取正面的改變和贏得信任。他也強調自己會在朱嘉文的基礎上再接再厲。

郭華健本身是歐洲西班牙裔，娶了華裔的太太，同時也有一個中文名。在2018年，市長布里德任命郭華健擔任經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）主任，屬於局長級官員。為他起了中文名的，就是目前供職於舊金山市府OEWD的陳嘉霖（Francis Chan）。

根據市府的新聞發布，郭華健與太太錢睿博居住在舊金山的外米慎區。錢睿博曾經出演多部影視劇，像是2016年奧斯卡大熱電影「海邊的曼切斯特」（Manchester By The Sea）以及科幻驚悚劇集「黑鏡」（Black Mirror）等。

因為估值官是全市民選的官職，因此郭華健必須要在2022年競逐參選，才能連任。

連番新的任命源自於舊金山近期不斷發酵的腐敗案，已經有多位高官落馬，包括行政官、水利局長、工務局長、樓宇局長等，因此，市長布里德也就有機會任命新的人事填補空位。