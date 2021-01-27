聖縣疫苗接種擴至65歲以上 無論移民身分皆可預約

聖他克拉拉縣26日宣布，疫苗接種對象擴展到65歲以上的人。圖為聖他克拉拉衛生系統副主管湯儀。（記者陳程威╱攝影）

隨著疫苗 產能的快速擴張，以及第一階段疫苗接種工作的持續推進，聖他克拉拉縣官員在26日宣布，聖縣所屬的衛生機構將會把疫苗的接種對象擴展到所有65歲以上的人士。無論其個人移民 身分，任何生活在聖縣65歲以上的居民，從現在起就可以開始預約。對於65歲居民的接種將從本周三（27日）開始。

截止到26日，聖縣醫療系統已經累積注射了超過6萬劑的首劑新冠疫苗，目前每周的注射能力超過3萬例。

聖他克拉拉衛生系統副主管湯儀（Jennifer Tong）表示，「隨著更多的居民可以獲得疫苗，聖縣縣將繼續致力於公平，並確保受到新冠影響最大的社區能夠獲得疫苗。」

除了在聖縣露天市集(Santa Clara County Fairgrounds）、Berger Driv的聖縣政府機構以及山景城社區中心進行疫苗的接種之外，在山谷醫療中心（Valley Medical Center）的不同地點每天也可以接種數百人，包括吉爾洛的接種中心每日可以爲600人注射疫苗。

聖縣政府同時也與社區衛生機構展開合作，確保受到新冠風險最嚴重的人群，可以在社區內就獲得新冠疫苗接種。聖縣目前已經啟用了一個移動接種點，用來幫助長照機構的護理人員與居民。

聖縣衛生官員羅伊（Monika Roy)表示，「老年居民和生活在長期護理機構的人仍然是新冠導致疾病的最大風險人群。我們正在與當地消防部門和緊急醫療服務提供商協調努力，並向現場派遣疫苗接種人員，以確保風險最大的人能夠盡快接種疫苗。」

民眾可以通過聖他克拉拉縣政府的疫苗網站sccfreevax.org進行疫苗接種的預約登記。此外為了幫助那些無法上網的居民，縣政府還在東聖荷西 、吉爾洛與庫比蒂諾的社區活動中心安排的預約接種的活動。

此外，聖縣政府表示，能否迅速擴大聖他克拉拉縣的疫苗接種範圍，取決於疫苗供應。聖縣本周僅額外收到2萬125支首批疫苗，分配給聖縣衛生系統和其他疫苗供應商，遠遠低於聖縣可以提供的接種能力。

縣政府表示，會持續督促州政府為聖縣分配更多的疫苗，以便盡快擴大聖縣每日接種疫苗的人數。