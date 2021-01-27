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金山撥款190萬支持華埠餐飲業 市議會二讀通過

記者黃少華／舊金山報導
康年海鮮酒家受惠於新的撥款而繼續為長者和散房家庭送餐。（記者黃少華／攝影）
康年海鮮酒家受惠於新的撥款而繼續為長者和散房家庭送餐。（記者黃少華／攝影）

市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出增撥190萬元資助華埠餐飲業以增加送餐服務的議案，繼1月19日市議會一讀全票通過之後，又於1月26日市議會二讀全票通過，將正式落實撥款。

這筆撥款將通過非牟利機構「SF New Deal」調度和協調，為受新冠疫情影響的弱勢社群送餐，比如長者和散房（SRO）家庭。華埠70多家餐飲業經營者將分批獲得撥款來承擔這一送餐業務，包括康年海鮮酒家在內的10家門店，獲得首批撥款。

參與的餐飲業者每周獲得3000元以支持送餐服務，持續至少8周。

「SF New Deal」公關經理黃永利（Vinny Eng）說：「這是一個新創的公私合營夥伴關係，保障華埠長者、家庭和散房居民的健康，同時也為華埠小商業及工人提供至關重要的即時經濟救濟。這一集體努力將惠及成千上萬的居民，並確保深受喜愛的華埠社區能够迅速從新型冠狀病毒（COVID-19）疫情和仇外心理造成的長期危機中復甦。」

華協中心（CCDC）行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）指出，有了這筆救濟資金，華協中心將與「SF New Deal」及70多家華埠餐廳合作，為散房家庭提供30萬份餐食。這項計畫預計將持續15周，支持餐飲業持續營業，讓員工獲得工作機會，並讓居民安心吃好每一餐。

華協中心啟動了「疫境送暖，燃亮華埠2.0」（Feed and Fuel Chinatown 2.0）計畫，支持華埠餐飲業經營，以及長者和散房住客在疫情籠罩之下獲得安全的早、中、晚三餐。50%的散房住客是長者。整個計畫耗資350萬元。其中就包括佩斯金提出的190萬元撥款和市長辦公室50萬元撥款。同時也還在繼續尋求社會捐助。

在2020年8月由華協中心對近300個散房家庭進行的調查中，約43%的人表示他們是餐館工人。77%的人還表示，他們在疫情大流行期間失業，因此，計畫對他們恢復就業有直接幫助。

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