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華裔女性第一位 金山市議會全票通過 朱嘉文任行政官

記者黃少華／舊金山報導
各位市議員為朱嘉文（第二排左）鼓掌祝賀。（市議會直播視頻截圖）
各位市議員為朱嘉文（第二排左）鼓掌祝賀。（市議會直播視頻截圖）

舊金山市議會於1月26日的全體會議上全票表決通過由市長布里德（London Breed）提出的任命案，支持由估值官朱嘉文（Carmen Chu）出任市府行政官，接替受腐敗醜聞困擾而於本月初辭職的凱莉（Naomi Kelly）。

朱嘉文將於2月1日正式就任市府行政官，任期為五年，年薪超過30萬元。行政官是市府職級和權力最高的非民選官職，在行政職位上僅次於市長而排名第二，統領全市25個局級部門以及多個市府辦公室。

朱嘉文將成為舊金山史上首位華裔女性市府行政官，也是繼李偉良（Bill Lee）和李孟賢（Ed Lee）之後第三位華裔市府行政官。

布里德在聲明中說：「我很高興，市議會批准了我的提名，任命朱嘉文領導市府行政官辦公室。我們還有很多工作要做。我期待著和她一起，推動舊金山從新冠疫情中康復，帶領城市在這個充滿挑戰的時刻向前邁進。」

朱嘉文感謝市長的提名和市議會的信任。她表示，將加強與市議會合作，確保市府向市民提供開放的服務。

11名市議員在發言中肯定了朱嘉文從2004年以來服務市府的經驗，期待朱嘉文擔任市府行政官之後能保持市府運作的透明度，贏回市民的信任，並期待她能推動市府度過新冠疫情帶來的挑戰。各位市議員都紛紛提到，朱嘉文在擔任估值官和日落區市議員期間，透過一系列工作支持小商業、移民和低收入家庭。

市議員佩斯金（Aaron Peskin）提到，一天前的1月25日，由他和陳詩敏（Connie Chan）、孟達文（Rafael Mandelman）組成的市議會規例委員會，已經與朱嘉文進行了對話。他肯定朱嘉文的能力，也感謝布里德對朱嘉文的任命。

在這次聽證會上，多位華人社區領袖打電話發言，支持朱嘉文擔任市府行政官。

朱嘉文由估值官轉任行政官，估值官的職務由誰擔任，各方關注。至記者截稿時，市長布里德對由誰替補朱嘉文留下的空缺，還未作任何表示。

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