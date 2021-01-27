春節生意稀落 快遞業3成關門

聖蓋博華資快遞店靠著國內網站銷售保健品維持基本開銷。（記者王全秀子／攝影）

以往春節前夕，海外華人給國內家人寄送新年禮物，成為快遞業年度最忙季節。但今年受新冠疫情 影響，業者稱生意大不如前，航班減少，運輸成本增加，但不敢加價怕客人流失，春節也無法衝高買氣。今年春節前的生意大不如前，有快遞業業者表示，大約三成同行已關門大吉。

在聖蓋博市刁馬街(Del Mar Avenue)經營快遞店的李老闆表示，因為疫情海關查得很嚴格，每批貨入關都要花三至五天消毒。通關耗時與以往大致相同。疫情期間因為消毒貨品導致運輸時間延長，但也在可接受範圍內。

今年春節前的快遞業生意大不如前。（記者王全秀子／攝影）

李老闆坦言，現在主要是航班問題，像是國航、南航、東航，很多中國 航空貨運都停了，只能採用其他航空公司轉機到中國，並且每周只有一個航班，如此一來「航班價格漲得很厲害，又無法給客人加價」，因為生意本就冷清，給客人加價恐擔心客人流失，因此他頗為苦惱。

李老闆的快遞店位於刁馬街與山谷大道(Valley Blvd)附近，去年春節之前，因翻修更換和全統廣場交匯處的排洪渠(The Alhambra Wash)，施工耗時近兩年影響了附近商家生意。後來生意剛有起色，去年春節帶動一波消費力，可是沒想到新冠疫情來襲。

李老闆表示，今年路上連人都見不著，出門買東西的客人少了很多。目前主要是公司在國內網上銷售的保健品支撐基本運營、房租等費用，保健品大約每月銷售量可達3萬8000瓶左右。但本地客人很少，每個星期走一次航班，可能只有50至60件包裹。本地代購寄貨業務基本消失，因為出門購物風險太大。全世界都知道美國 疫情嚴重，若不是必需品，客人也不想冒險。

「這一年太難了」，但李老闆仍寬慰自己，大家都遇到同樣問題，只能走一步看一步，健康最重要。快遞單上也會給客人溫馨提示「防範肺炎病毒，請戴口罩勤洗手」。在快遞網站以及公司在谷歌瀏覽器上都有防疫提示，希望大家重視，保持健康。

受新冠疫情影響，貨運航班減少成本增加，但防疫不敢鬆懈。（記者王全秀子／攝影）

李老闆表示，從事快遞業將近九年，如今走到外面一看，很多門店歇業。房租、人工、材料漲價，惡性價格戰拖累行業，若是價格太低根本撐不下去，連房租都保不住，因此他選擇折衷，所幸他有保健品銷售支撐，但有很多同行沒有大客戶量和貨源，情況很糟糕，如今大約有30%的快遞業者無法生存而結束營業。

東區羅蘭岡(Rowland Heights)的一名代購業者Tina，如今轉行做水果團購生意。她說，以往每周要去奧萊採購一至兩次，春節之前生意忙得不可開交，有些客人採買新年禮物，有些為家人朋友準備伴手禮。如今受疫情影響，國內客人不想冒險來美國掃貨，本地代購業者因出門購物風險大，許多商家限制客流，因此她只好轉型，改做微商團購生意。