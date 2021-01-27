新冠新療法！金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新研究報告指出，西班牙Pharma Mar公司在伊維薩海岸發現的一種海洋生物「海鞘」提取物研發的抗癌藥物Aplidin，治療新冠效力比瑞德西韋更強。(圖取自於Pharma Mar公司網站)

在長達一年尋找可能有助新冠患者治療藥物之後，由舊金山 加大科學團隊領導的科學小組表示，找到了可能治療新冠藥物：抗癌藥物Aplidin。在實驗室研究中，Aplidin可殺死新冠病毒，效力比瑞德西韋 強30倍。

又稱脂蛋白酶 用於血癌治療

新研究報告25日刊登在「科學」雜誌(Science)，重點介紹了Aplidin藥物，此藥最初從一種名為Aplidium albicans的外來海洋生物提取，是在西班牙伊維薩(Ibiza)海岸發現的一種海洋生物「海鞘」(sea squirt)，看起來像沒有軀體的大腦。Aplidin又稱脂蛋白酶，由西班牙水肺潛水科學家創立的公司「Pharma Mar」擁有，已在澳洲核准通過治療多發性骨髓瘤，這種病為血癌的一種。藥物在全世界大部分地點仍未上市，也尚未批准用於治療新冠，但已治療數十名西班牙新冠患者。

領導舊金山加大科學團隊與紐約西奈山醫院病毒學家合作的舊金山加大生物學家克洛根(Nevan Krogan)表示，治疫需要更多新武器，樂見可能的藥物出現。這項研究由舊金山加大定量生物科學研究所與藥學系合作進行，被稱為「QBI COVID-19 Research Group」研究小組，與紐約西奈山、巴黎巴斯德研究所(Institut Pasteur)等其他機構科學家共同緊密合作。

舊金山加大科學家過去一年來，一直探究新冠病毒分子世界，描繪病毒如何重組人類細胞，縮小可能阻止感染的藥物搜尋範圍，並在實驗室測試數千種針對病毒的現有藥物及實驗性化合物。Aplidin表現佳，極低濃度藥物可殺死感染的人類肺部細胞，以及猴子身上類似細胞。

可殺變種病毒 仍須人體實驗

報告指出，科學家用數十隻小老鼠做實驗，當感染新冠病毒的小老鼠被注射Aplidin後，病毒自體內消失。同時，團隊在運用基因技術時發現，該種藥物以不同的途徑發揮效用。不像瑞德西韋攻擊病毒本身，Aplidin目標是人體細胞內一種病毒用來自行複製的特殊蛋白質。最近，研究團隊也與英國實驗室合作，測試Aplidin對抗英國新變種病毒。科學家另一篇24日在biorxiv.org刊載的論文報告表示，此藥也可殺死變種病毒，在實驗室測試比瑞德西韋更有效。

西班牙有45名新冠患者接受Aplidin做為第二階段臨床試驗，Pharma Mar已公布了前27名患者治療資料。藥物減少患者住院時間，其中81%病人於15天內返家。Pharma Mar營運長貝斯曼(Pascal Besman)表示，將在西班牙及美國進行更廣泛的第三階段藥物試驗。

不過，Aplidin缺點為它是靜脈注射藥物。此次並未參與Aplidin研究的舊金山加大傳染病專家兼教授陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，這代表著很難在醫院外進行管理使用。他指出，許多早期嘗試對抗新冠的現存藥物都已失敗，無法在試驗階段治癒病患。而Aplidin還須經過嚴格的人體實驗研究，才能最後證明可對抗新冠病毒。若是這樣，也可能是多種藥物合用的「雞尾酒」療法之一。舊藥新療法，醫療界仍必須持續嘗試。