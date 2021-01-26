加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

加州疫苗發放和接種持續混亂，引發批評。州政府為此宣布設立統一管理網站，所有人都可以上網登記，以確定何時輪到自己接種，以及到何地接種。(Getty Images)

加州 自開始疫苗 接種以來，已經過了六周，但疫苗的發放持續混亂。全加州58個縣都說疫苗供應不足，大量65歲以上年長者急著想接種，以盡早確保平安，但是他們無法預約接種時間，也不知道要等何時才有機會接種。州衛生廳26日宣布，將設立一個稱為「My Turn」的網站，進行中央統一管理，改善目前的混亂情況，讓所有加州人都可上網登記，查知何時輪到自己接種，以及到何處接種。

截至25日，加州總共獲分配到450萬劑疫苗，但只使用了(接種了)340萬劑；據彭博新聞追蹤，加州上周的疫苗使用率只有37%，在全美50州之中排第50名，本周排名略為上升，但仍然只排第45名，反映這個人口4000萬的全美最大州疫苗的處理大落後。

州衛生廳長：疫苗排序先長者

州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)26日說，目前的接種先後次序是：醫護人員先行接種，然後是65歲以上人士；現在改為採取新的制度，即按年齡作接種先後的排序依據，基本上長者先行。

在新制度下，加州居民將會接到通知，何時輪到每一個人，以及在何處接種；居民只要My Turn的網站，就可查看有關情況。

新網站將與58個縣衛生局，以及全加州的醫療系統和健保系統合作，因為購買了健保的人都由醫療系統提供疫苗和接種，縣衛生局則負責為沒有向私營保險公司購買健保的人士接種。

加州各地大量65歲以上人士投訴，無法預約接種，但各縣卻因為疫苗供應有限而無法進行預約，疫苗供應不足是一個主要問題。拜登政府26日承諾，將加快給各州供應疫苗，增加數量17%。

紐森：疫情 減輕將加快重開

加利26日也說到取消居家令的事。紐森州長25日宣布取消居家令，全加州58縣除了四個縣以外，全部都在取消居家令後回到「紫色階段」，表示部分商業可以重開，包括餐館可恢復戶外進餐，理髮店和美容院可以重開等。紐森又說，各個縣如果疫情減輕，就可以再調整分級階段，加快重開步伐，例如從紫色改為紅色。

但加利26日說，從疫情看，本周內各縣都不可能改變，亦即54個縣全部仍然保留在紫色階段(包括灣區九縣)。一些疫情較輕的縣，最快也要到下周才能重估，以決定是否可以脫離紫色。

加利又解釋了州長決定取消居家令的依據；他說，目前南加和中谷的加護病床仍然只有0%，但也取消了居家令，那是因為州衛生廳對未來四周的情況作出估計，認為未來四周將會改善，所以才決定現在取消居家令。