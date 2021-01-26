加裝透明簾 康年酒家為戶外用餐做準備

李彪說，康年的戶外用餐設施加裝了透明簾子後，有助為顧客防風擋雨。（記者黃少華／攝影）

市議員佩斯金（Aaron Peskin）提出支持華埠 餐飲業和改善散房居民食品安全的190萬元追加撥款，已獲舊金山 市議會於上周二一讀通過。華埠康年海鮮酒家東主李彪1月25日透露，康年優先可獲得每周3000元支持，來為華埠長者和散房家庭送餐，料可持續8周。

不過，李彪認為這筆資金對康年來說仍然是杯水車薪。他表示，為維持基本運營，康年不能像去年那樣每天提供送餐服務，而是改在每周一、三、五送餐。通過整合服務，周一送周一和周二的餐，周三送周三和周四的餐，周五送周五、周六、周日的餐。其中，每天有30份餐送給長者。

康年海鮮酒家於1月25日向長者和散房家庭送餐上門。（記者黃少華／攝影）

康年原計畫於2020年12月31日結業。但李彪指出，由於佩斯金力推的190萬元追加撥款得到市議會通過，也得到業主英端工商總會力挺，讓他決定改變主意繼續經營下去。他希望更多善心人士大力出錢出力支持繁榮華埠經濟。

李彪感謝部分善心人士和好友直接捐資支持康年繼續經營。

市長布里德（London Breed）已於1月25日當天宣布，舊金山從1月28日起可恢復戶外用餐業務。李彪認為這是一個好消息。他指出，康年門外的戶外用餐設施已經加裝了透明簾子，可擋風防雨，有助於顧客獲得更佳的戶外用餐環境。

英端工商總理鄧偉民和副總理李顯輝、李氏敦宗總公所李殿邦、美化華埠行動委員會（BeChinatown）成員梅德俊，對康年華埠餐飲業表達支持。

李殿邦認為，華埠各社團、業主和市府應共同支持華埠餐飲業度過難關。因為餐飲業是華埠經濟支柱。如果沒有了餐飲業，華埠將失去經濟復甦的支柱。他建議，業主應該減租，商戶應該配合市府，市府應該在政策和稅務上提供更多支援，延續華埠餐飲業的生存。

華埠九個團體去年11月已去信市府，要求市府參照對其它社區的支持，至少撥款1120萬元給華埠。李殿邦說，市府不能因為華埠的新冠病毒感染率低就鮮少支援華埠，這是不能接受的。