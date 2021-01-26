灣區9縣新冠疫情 單日確診5481例、101人死亡

根據舊金山 紀事報（Chronicle）統計，灣區 25日新冠肺炎 單日新增確診病例共5481例，包括聖他克拉拉縣2243例，阿拉米達縣922例，康曲柯士達縣829例，聖馬刁縣563例，舊金山107例，蘇拉諾縣547例，蘇諾瑪縣174例，馬連縣70例，納巴縣26例。

灣區25日新冠肺炎新增101人死亡，包括聖他克拉拉縣83人，阿拉米達縣10人，康曲柯士達縣2人，蘇拉諾縣4人，納巴縣2人。

截至25日下午5時，灣區累計確診數為35萬8225例，死亡3827例，加州累計確診數為319萬1023例，死亡3萬7502例，全美累計確診數為2529萬零524例，死亡42萬零963例。

以下是灣區各縣25日的病例統計：

聖他克拉拉縣，9萬8583（1264死）

阿拉米達縣，7萬0563（896死）

康曲柯士達縣，5萬5245（489死）

聖馬刁縣，3萬4294（340死）

舊金山，2萬9991（293死）

蘇拉諾縣，2萬7041（115死）

蘇諾瑪縣，2萬4935（247死）

馬連縣，9786（135死）

納巴縣，7987（48死）