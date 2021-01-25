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加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

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加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

編譯組／美聯社沙加緬度25日電
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）
加州宣布解除居家令，戶外用餐將恢復。（美聯社）

鑑於加州新冠疫情逐漸緩解，州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布解除加州居家令（stay-at-home order），晚上10時到上午5時的宵禁令也一併解除。這項消息讓陷入困境的加州各地商家雀躍不已，但與此同時，也讓各地衛生官員為可能出現新一波疫情捏一把冷汗。

紐森在記者會上說：「我們看到疫情曲線正在拉平，包括新增病例數、確診率、住院人數和加護病房空床率在內，該升的升，該降的降。」

加州是基於未來四周加護病房空床率預測呈上升趨勢，做出這項決定的。上周末，灣區加護病房空床率從個位數回升為23%，聖荷昆谷從零上升為1.3%。儘管南加州加護空床率現在仍是零，但加州疫情模型預測，當地加護病房空床率會在2月21日大幅回升至33%，一舉躍升為加州五大區加護空床率最高的地區。

居家令解除後，加州大部分的縣將重回疫情分級制的紫色級別，餐廳可以恢復戶外用餐，教堂可以恢復戶外聚會，許多地區的理髮店和美甲店也可以重開，但酒吧不在重開之列，各縣市政府可自行決定是否實施更嚴格的規定。紫色級別允許開放的其他戶外場所還包括露營區、家庭娛樂中心、電影院、健身中心、博物館、動物園、水族館等。

獲知居家令解除，加州地方官員紛紛宣布很快將允許恢復戶外用餐和其他商業服務。

舊金山市長布里德（London Breed）推文說：「我們會逐步解除限制，先從開放戶外用餐和個人服務開始。」

洛杉磯縣衛生局長費若（Barbara Ferrer）也宣布，餐廳可從29日恢復戶外用餐服務，但會限制顧客人數。

共和黨人認為，紐森解除居家令是因為受到政治壓力和被罷免的威脅。到3月中旬，如果共和黨能獲得150萬人聯署，就可以對紐森發起罷免投票。

聖他克拉拉縣縣長史密斯（Jeff Smith）表示，聖縣無意實施比州政府更嚴格的防疫規定，但他也批評州政府解除居家令的決定。他說：「基本上，這是一項置民眾生命於不顧的政治性決定。」

批評紐森的除了共和黨人士，還包括部分民主黨官員。

加州民主黨眾議員費曼（Laura Friedman）表示，立法者一直被排除在制定防疫規定的團隊之外。費曼推文說：「如果您認為我們在沙加緬度一直保持沉默，那您就錯了，我們絕對沒有對令人困惑的衛生指令視而不見。」

對於被批評解除居家令是受到政治壓力的說法，紐森斥之為「胡說八道」。

居家令解除讓商家雀躍不已。（美聯社）
居家令解除讓商家雀躍不已。（美聯社）

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