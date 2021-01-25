金山公交逐步恢復 華埠線路回歸

通行華埠的8AX快車線路回歸。（本報檔案照片）

疫情爆發以來，居家成為常態，舊金山 交通局也大砍公交服務。但近期多個線路都逐步恢復，通行華埠 和灣景區的8AX快車也回歸。

因為居家令導致乘客數量大減，令交通局陷入巨額財政赤字，也就不得不削減公交服務。此前金山社區中也有呼聲要求線路回歸，因為很多低收入 、弱勢群體的出行依然要依靠公共交通。

上周，交通局和舊金山議會議長華頌善（Shamann Walton）共同宣佈多個在灣景區一帶的新增的公交線路。這就包括15路市中心與灣景區的快車，通行華埠和灣景區的8AX開車，以及27路和55路。同時輕軌的T線路也會逐步恢復。

華頌善表示，長期以來舊金山東南面的居民都在爭取足夠的公共交通服務，因此這些交通服務的回歸能夠幫助少數族裔社區。東南區的灣景、訪谷一帶，華裔居民都很多。

交通局長譚姆林（Jeffrey Tumlin）表示，將灣景區與市中心連接起來是至關重要的，表示局方和社區密切溝通，然後將服務帶回社區。

更多的線路調整可以參考交通局網站：https://www.sfmta.com/blog/upcoming-muni-service-expansions-phase-rail-service-add-bus-service。

華埠白蘭站的施工推進。（圖╱交通局提供）

此外，華埠的地鐵站「華埠白蘭站」的工程仍然在繼續。根據交通局提供的照片，地面上的工程也已經在穩步推進當中，平台、樓梯的建設都已經初步成型。寫有中文字的紅色對聯「昔日漂洋採金礦 今朝劈地鑄銀龍」也已經搭好。華埠白蘭站預計在2022年中正式通車。