我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

編譯組／美聯社灣區24日電
灣區疫情緩解，加護病房空床率回升至23%。（Getty Images）
灣區疫情緩解，加護病房空床率回升至23%。（Getty Images）

灣區加護病房空床率過去數周一直保持個位數，23日大幅回升至23.4%，高於居家令限制門檻15%，顯示冬季疫情最嚴重的時期已過。不過，目前還不清楚灣區何時可以重新解封。

加州指南規定，一個地區的居家令是否能解除，視乎其未來連續四周的加護病房空床率能否維持15%以上。加州衛生廳發言人貝伊（Ali Bay）表示，他們使用一項複雜的公式預測一個地區未來四周的加護病房空床率，這項公式尚未對外界發表。

核心9縣 加護空床率都高於15%

數據顯示，包括聖他克魯茲縣、蒙特瑞縣和灣區核心九縣的大灣區地區，現在加護病房空床率已高於15%。擁有13縣的大沙加緬度地區的居家令已在一周前解除，當時其加護病房空床率只有9%，現在也只有11.9%。加州政府沒有對此作出解釋，讓民眾感到困惑。

聖馬刁縣議會會長卡內帕（David Canepa）說：「疫情資訊應該透明、精簡，最重要的是要避免混淆。我擔心公眾聽到新數據後，會以為現在外面很安全，可以用平常心外出從事各項活動。我也很希望能再次回到我喜愛的餐廳用餐，但現階段我會選擇待在家中訂購外賣。」

不過，卡內帕認為新數據讓人感到振奮。他補充說：「如果我們能保持這些數據到下個月，我就會大聲叫好，然後第一個跑到理髮店理髮。」

馬連縣公共衛生官員威利斯（Matt Willis）表示，灣區數據表現不錯，應該很快就能解封。他說：「這些數據讓大家充滿希望，不過一切都要等州政府說了才算。」

布里德：金山應該很快能重開

舊金山市長布里德（London Breed）22日也表示，依照加州防疫指南來看，病毒傳染率下降的舊金山應該很快就能重開。

布里德推文說：「舊金山現在的傳染率（每一人可傳染給多少人）重新降到1以下，意味病毒的傳播速度減慢，如果這個狀況能持續，我們很快就能重開。」

如果居家令解除，灣區將重回疫情分級制的紫色級別，可重開的活動包括戶外用餐、戶外聚會和室內理髮。不過，在加州的指令下，每個縣有權決定縣內哪些活動可以重開，哪些不可以。

灣區加護病房空床率大幅回升，解封有望。（Getty Images）
灣區加護病房空床率大幅回升，解封有望。（Getty Images）

灣區 加州 疫情

上一則

擔憂與期待 拜登時代美中台關係展望

延伸閱讀

舊金山市議員陳詩敏 拜會岡州總會館謝票

舊金山市議員陳詩敏 拜會岡州總會館謝票
金山灣景區大型遊民中心 下周啟用

金山灣景區大型遊民中心 下周啟用
疫情有改善 市長暗示重啟在望

疫情有改善 市長暗示重啟在望
賀錦麗突破政壇天花板 華人好友驕傲

賀錦麗突破政壇天花板 華人好友驕傲
舊金山市長布里德提名朱嘉文 出任金山行政官

舊金山市長布里德提名朱嘉文 出任金山行政官
回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

熱門新聞

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
專家指出，必須在出現更多變種病毒前讓民眾接種疫苗。（美聯社）

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

2021-01-18 23:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

曼哈頓華人長巴站 12人圍毆1男 先扒褲再捅刀

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復

川普取消的來美旅遊禁令 拜登將在周一恢復
拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購

拜登、賀錦麗親戚在就職典禮穿的運動鞋 引發搶購
亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判
陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點

陳冠希名模老婆辣秀比基尼 香奈兒遮陽板墨鏡成焦點