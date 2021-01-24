金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

灣區疫情緩解，加護病房空床率回升至23%。（Getty Images）

灣區 加護病房空床率過去數周一直保持個位數，23日大幅回升至23.4%，高於居家令限制門檻15%，顯示冬季疫情 最嚴重的時期已過。不過，目前還不清楚灣區何時可以重新解封。

加州 指南規定，一個地區的居家令是否能解除，視乎其未來連續四周的加護病房空床率能否維持15%以上。加州衛生廳發言人貝伊（Ali Bay）表示，他們使用一項複雜的公式預測一個地區未來四周的加護病房空床率，這項公式尚未對外界發表。

核心9縣 加護空床率都高於15%

數據顯示，包括聖他克魯茲縣、蒙特瑞縣和灣區核心九縣的大灣區地區，現在加護病房空床率已高於15%。擁有13縣的大沙加緬度地區的居家令已在一周前解除，當時其加護病房空床率只有9%，現在也只有11.9%。加州政府沒有對此作出解釋，讓民眾感到困惑。

聖馬刁縣議會會長卡內帕（David Canepa）說：「疫情資訊應該透明、精簡，最重要的是要避免混淆。我擔心公眾聽到新數據後，會以為現在外面很安全，可以用平常心外出從事各項活動。我也很希望能再次回到我喜愛的餐廳用餐，但現階段我會選擇待在家中訂購外賣。」

不過，卡內帕認為新數據讓人感到振奮。他補充說：「如果我們能保持這些數據到下個月，我就會大聲叫好，然後第一個跑到理髮店理髮。」

馬連縣公共衛生官員威利斯（Matt Willis）表示，灣區數據表現不錯，應該很快就能解封。他說：「這些數據讓大家充滿希望，不過一切都要等州政府說了才算。」

布里德：金山應該很快能重開

舊金山市長布里德（London Breed）22日也表示，依照加州防疫指南來看，病毒傳染率下降的舊金山應該很快就能重開。

布里德推文說：「舊金山現在的傳染率（每一人可傳染給多少人）重新降到1以下，意味病毒的傳播速度減慢，如果這個狀況能持續，我們很快就能重開。」

如果居家令解除，灣區將重回疫情分級制的紫色級別，可重開的活動包括戶外用餐、戶外聚會和室內理髮。不過，在加州的指令下，每個縣有權決定縣內哪些活動可以重開，哪些不可以。