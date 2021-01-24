康曲柯士達縣宣布 7月4日前全縣打100萬劑疫苗

康縣衛生官員表示，正致力提高每天的新冠疫苗接種劑量。（康縣記者會直播視頻截圖）

康曲柯士達縣於1月22日召開的官方線上記者會宣布，計畫與各醫療機構合作，於7月4日前為全縣居民接種100萬劑新冠疫苗 ，以實現該縣保護所有居民免受「新型冠狀病毒」（COVID-19）感染的承諾。

截至1月22日，康縣已經為居民接種了6萬5000多劑新冠疫苗。

康縣議會議長伯吉斯（Diane Burgis）表示：「在康縣，沒有比盡快向盡可能多的合資格居民提供新冠疫苗更重要的優先事項了。我們相信，只要我們的疫苗供應量進一步增加，就可以實現這一目標。」

康縣衛生服務局（CCHS）局長羅斯（Anna Roth）說：「我們與社區的合作夥伴一道，從大型衛生系統，到獨立的醫生辦公室，再到超市藥店，大家正在建設基礎設施，以便快速地為數十萬縣內居民安全地接種疫苗。當疫苗到達時，它們不會放在冰櫃，而是直接公開接種。」

康縣COVID-19疫情 響應指揮官茨維利醫師（Dr. Ori Tzvieli）重申，康縣將於一個月後每天為居民接種新冠疫苗5800多劑。隨著社區衛生服務機構提供更多的疫苗，以及CCHS開設更多的縣級社區疫苗接種站點，每天平均接種疫苗的劑量將繼續提升。如果州府能提供足够的疫苗，CCHS和各合作夥伴將很快有能力每天多達接種9000劑疫苗。

本周，CCHS開通了新的新冠疫苗預約電話1-833-VAX-COCO（1-833-829-2626）。現在，那些無法上網預約接種新冠疫苗的人士可以打這個電話預約。電話開放時間是周一到周五上午8時到晚上8時。

不過，康縣鼓勵符合條件的居民使用上網預約，除非他們無法上網。更多資訊可瀏覽網頁coronavirus.cchealth.org/get-vaccinated。

除了第一批新冠疫苗接種者（包括醫療健保 、急救人員、居住或工作在長者護理機構人員）之外，所有65歲及以上的縣居民現在都可以通過CCHS申請接種預約。不過並非先到先得。根據州和聯邦的指導方針，CCHS每天都會優先為那些風險最高的人預約，尤其是75歲或以上的居民。

其他符合條件的居民，預約可能會因幾個因素而有所不同，包括年齡、潜在健康問題、離預約疫苗接種地點的距離、是否居住在受疫情特別影響的社區。由於疫苗稀缺，現實情况是，一些符合條件的居民可能需要數周時間才能獲得疫苗。