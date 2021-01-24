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聖他克拉拉縣 新增東聖荷西、吉爾洛流動檢測點

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏，在記者會上介紹新增的流動檢測點。（陳程威攝）
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏，在記者會上介紹新增的流動檢測點。（陳程威攝）

聖他克拉拉縣政府23日表示，將會在吉爾洛跟東聖荷西的Costco新增流動巴士新冠疫情檢測點，並優先安排預約檢測，但無預約者也可前往檢測。

聖縣已經與加州測試特別工作組、OptumServe合作，提供每周輪換的流動檢測點。這個項目於本周在Valley Water公司聖荷西總部（5750 Almaden Expressway）前45呎長的巴士上啟動。

聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，這種移動巴士檢測站可以在全縣範圍內的新地點提供快速、簡單的檢測。芬斯特謝柏說，「在新冠疫情仍然在社區大流行的情形下，檢測仍然是一項重要工具。即使縣府和其他醫療保健系統加強了疫苗接種工作，但現在還不是放鬆的時候，我們需要保持警惕，我們可以通過加強新冠檢測來做到這一點。」

新的移動巴士檢測點需要註冊患者ID，可以通過www.lhi.care/covidtesting或撥打1-888-634-1123進行預約登記。檢測點會優先服務預約居民，但如有空位，也接受無預約的民眾。

縣政府提醒居民，醫院急診部門並不是進行新冠檢測的合適場所，除非有新冠症狀出現，或有其他緊急醫療問題。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，目前各醫院急診科都非常忙。對沒有新冠症狀的人，可利用聖縣目前提供的室內和免下車(得來速)檢測服務。有症狀的人，會被引導到專門通道，以減少傳染他人的機會。

下周還會在桑尼維爾、莫干山、聖他克拉拉、洛斯阿圖、密爾比達進行僅限預約的檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測，都是免費的，個人資料都嚴格保密。

檢測 聖荷西 疫情

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