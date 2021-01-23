加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

灣區和加州的65歲以上人士接種疫苗的比例仍然很少，因為疫苗供應不足，大多數老人都無法預約到注射。(Getty Images)

灣區 和加州 的新增確診病例持續下降。22日的24小時內，全加州新增2萬4731例，而在22日之前7天平均，每天確診2萬9122例。這是自去年12月11日以來最低，也比1月10日最近的單日新增高峰大為減少了35%。加州和灣區的冬季疫情激增浪潮，開始於去年11月初。截至22日，全加州累計確診313萬7153例，死亡則是3萬6673人。

與加州確診病例持續下降同時，疫苗 發放與接種卻出現混亂，供應不足，使大量希望盡快接種的人無法得到注射。在疫苗不足的情況下，新增確診病例仍大幅下降，反映出加州冬季的疫情浪潮正在下降，最黑暗的時刻可能已成為過去。

加州的住院人數也在下降中，20日新總統拜登就職當天，全加州的住院人數跌至2萬人以下，至1萬9537人，比前一天減少了2.2%；因為確診和住院人數減少，加護病人22日跌至4670人。加州的冬季疫情浪潮從11月初開始，在浪潮出現前的10月底，全加州只有2348人住院，加護病人也只有660人。

確診、住院數降 死亡數仍多

染疫死亡人數通常都會隨著新增病例而改變，確診人數增加，則住院和死亡人數也隨之增加，確診人數減少則住院和死亡人數也隨之減少。22日全加州共594人死亡，顯示確診和住院雖已下降，但死亡人數仍居高不下，可能要過一周，死亡人數才會降下來。

過去七天，全加州平均每天484人死亡；與8月初的夏季疫情高峰的平均每天145人死亡相比，反映出加州目前的死亡人數仍處高峰，要再過一兩周才能下降。截至22日，全加州自疫情爆發以來累計死亡人數已達3萬6673人。

加州、灣區 疫苗發放仍落後

加州和灣區的疫苗發放仍然落後。彭博新聞21日公布的統計顯示，加州本周的疫苗使用率只達到加州已獲疫苗的37%，在全美50個州之中最差。在全美人口最多的五個州之中，人口最多的加州疫苗使用率37%，人口第二多德州使用56%，佛羅里達是51.3%，紐約州56.5%，賓州47.8%。

截至22日，全加州已有179萬5174人接種了疫苗，占加州獲得配給的398萬9850劑疫苗的45%；22日加州單日為10萬人接種了疫苗。

加州22日最多新增確診病例的仍是洛杉磯縣，單日增8781例，其次是聖地牙哥縣2847例，河濱縣2544例。洛縣也是死亡人數最多的縣，22日253人病歿，聖地牙哥79人死，河濱縣38人；接著是灣區的聖馬刁縣31死，以及聖他克拉拉縣的23死。

灣區的阿拉米達縣，22日新增420確診病例和新增13人死亡，累計確診病例6萬9537例，累計死亡855人；矽谷所在的聖他克拉拉縣，22日新增404確診病例和23人死亡。聖他克拉拉和阿拉米達是灣區人口最多的兩個縣。