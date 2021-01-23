今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

國家氣象局的天氣預報說，灣區 的「暴風雨之門已經打開」，因為未來一周將有三場暴風雨抵達灣區，連場風雨將會帶來冷鋒、低溫 、大雨、雷暴、冰雹和降雪，以及本雨季的第一場大氣河流(atmospheric river)。

第一場暴風雨周四夜至周五晨抵達，這場風雨是三場暴風雨中最弱，周五上午的雨勢較大，其餘時間都是微雨；但這是一股從北而南的冷鋒，因此氣溫會下降，間中有大雨、雷暴、冰雹和強風，雪線將會下降至4000呎，因此南灣的漢密爾頓山（4265呎）和北灣的聖海倫娜山（4327呎）都會飄下雪花。

氣象局警告說，灣區已有一段時間沒有下雨了，因此周五早上的通勤時段，公路將會很濕滑，駕駛人務必小心。周五下午雨勢收斂，周六天公放晴，凌晨至清晨部分地區的氣溫下降至30多度。

這個周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，而下周三的暴風雨，更是「大氣河流」，將會降下本雨季最大的一場雨。圖為舊金山的一個雨天。(美聯社)

第二場暴風雨將在周日晚上至周一晨抵達，這也是一股南下的冷鋒，氣溫會進一步下降，灣區的雪線也會下降至2000呎，灣區大部分山頭都會飄下雪花，包括位於山區的天際線公路和南灣聖他克魯茲山區的公路，駕駛人要小心。

第三場暴風雨將在周二夜至周三晨抵達，這是三場風雨中最強的，但它不是來自北部，而是來自太平洋的「大氣河流」：這股氣流源自南太平洋，然後經過熱帶地區的海域，並且蒐集了大量水氣，形成長達250哩至375哩的濕氣，長度有如河流，因此稱為大氣河流。當大氣河流抵達北加州 沿海時，就會降下大雨。

氣象局說，下周二夜至周三晨，灣區有大雨，可能出現山坡崩塌和土石流，聖荷西降雨1.5吋至2吋，舊金山和屋崙降至3吋；灣區各地山區降雨最多可達6吋至8吋。