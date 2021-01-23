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灣區疫苗接種 混亂情況改善

編譯組／灣區22日電
舊金山一名女醫師正在接種疫苗。灣區九縣本周主要仍是為醫護接種疫苗，雖然部分醫療和健保系統也開始為老人接種。(Getty Images)
舊金山一名女醫師正在接種疫苗。灣區九縣本周主要仍是為醫護接種疫苗，雖然部分醫療和健保系統也開始為老人接種。(Getty Images)

舊金山紀事報22日報導了灣區九縣接種疫苗的情況，報導說，疫苗供應不足仍是九縣本周的最大問題。另一方面，各縣衛生局和醫療／健保系統也加快了疫苗的處理，開始有所改善，減少了上周的混亂情況，例如新的接種中心開始出現，縣衛生局和醫療系統也改善了疫苗資訊的公布。

目前各縣的疫苗發放都按照州政府和CDC的計畫進行，但各地的縣衛生局仍可以自行決定，哪些特定群體接種的先後次序。縣衛生局負責為沒有購買健保的人接種，而購買了健保的人，則由健保組織負責接種。州政府上周宣布，將輪到65歲以上的人接種，但疫苗供應不足，使大多數老人都無法預約注射，這種情況要等到疫苗供應增加之後才會有所改善。

以下灣區人口最多的五縣目前疫苗接種和預約的情形：

●舊金山縣：可登記取得通知，網址是sfgov/get-notified-when-youre-eligible-convid-19-vaccine。3萬1189人已注射第一劑疫苗，7128人注射了第二劑。目前仍主要為醫護注射，接著就是為65歲以上人士接種。

●聖馬刁縣：網址:smchealth.org/covid-19-vaccination。預約已開始。2萬5800人已注射第一劑，2萬2354人已注射了第二劑。目前仍集中為醫護注射，下一階段輪到65歲以上人士。

●聖他克拉拉縣：網址:sccfreevax.org。預約已開始。98807人已注射了第一劑，2萬6338人已注射了第二劑。目前主要為醫護人員注射，下一階段輪到75歲以上人士。

●阿拉米達縣：預約登記網站: Covid-19.acgov.org/vaccines。已有8萬5350人接種，目前仍主要為醫護接種。

●康曲柯士達縣： 網址: coronavirus.cchealth.org。預約已開始，已有6萬5151人接,目前仍主要為醫護接種，下一階段將輪到65歲以上人士。

疫苗 健保 灣區

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