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川普H-1B政策前景未明 禁配偶工作將取消

編譯組╱灣區 21日電
川普的H-1B政策前景未明，但禁配偶工作將取消。(圖取自網路)
川普的H-1B政策前景未明，但禁配偶工作將取消。(圖取自網路)

拜登總統的移民計畫顯示將有外國技術人員就業政策改變，但川普政府最後幾日進行移民政策改革是否成立，尚不明確。然而專家相信，川普政府長期以來未實現、取消H-1B與綠卡持有人眷屬工作許可的政策將不會保留。全美約有9-10萬名持有H-4配偶簽證者、大部分是在灣區印度裔女性，自2017年提出這項規定以來，面臨可能失去工作權利。

拜登新計畫本周發布，取消許多川普政府備受爭議的政策，從所謂穆斯林禁令、難民限制、尋求庇護人士和無證者。拜登移民提案包括不涉及改變外國技術人員工作政策改變，但確實強調保護美國勞工的必要性。

計畫內容指出，高技術人員臨時簽證不應用來減少美國國內專業人士招聘，排擠高技術人才、僅有利於基礎薪資與技術的移民系統，將威脅美國創新與競爭力。拜登依據計畫，將與國會共同改革臨時簽證政策，建立以薪資為基礎的配置程序，建立機制確保與勞工市場一致，而非用來破壞薪資結構。

這些做法與川普政府改革符合，優先考慮最高薪資職位的系統，取代H-1B抽籤分配。其他還包括增加簽證最低薪資水平。霍華德大學教授希瑞(Ron Hira)表示，拜登可能尋求通過行政提案與法規，改變以技能為基礎的就業簽證政策。

H-1B適用於需要專業技能的工作，成為川普政府經常提出挑戰的目標，對於將外籍員工安置在公司或其他外包機構者，簽證拒簽情況增加。矽谷科技大廠大量仰賴H-1B簽證留住頂尖人才，推動將新簽證年薪上限提高至8萬5000元，經由人力資源公司雇用H-1B員工。拜登可能在國會支持下，打擊濫用簽證情況。

專家認為，尚不清楚川普有意廢除H-1B抽籤規則是否在法律挑戰下生存。總的來說，有關技術人員移民政策，拜登政府將以自己觀點並消除川普行動殘餘，然後重新開始。

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