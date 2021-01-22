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市大校董王兆倫 總統就職日保衛加州州府

記者李晗 / 舊金山報導
王兆倫在州府大樓外的照片。（王兆倫提供）
王兆倫在州府大樓外的照片。（王兆倫提供）

華府和全美50個州的州府都在總統就職日加強執法戒備，更是有軍方參與維安。一名舊金山的華裔民選官員，同時也是華裔的軍官，就有參與到加州州府的保衛工作。

舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）曾是國民兵（National Guard）的一名中尉軍官。為了應對總統就職日可能發生的衝擊，他也被臨時抽調前往州府沙加緬度，在1月20日時保衛州府大樓。

王兆倫在2020年贏下選舉，成為目前市立大學校董會內的唯一華裔校董。此前他曾經在美國軍方服役，也一直活躍於工會和政界，先除了擔任校董之外，也供職於市議員馬兆明辦公室。

他表示，自己在今年首次的校董會會議上，收到短信通知，自己將要被派遣至沙加緬度參與當天的維安，保衛州府大樓。收到短信之後，他立即開始收拾行李，然後在第二天凌晨就開車出發前往沙加緬度，要在早晨6時前報到。據悉他將會在沙加緬度留一周的時間，下周一回到舊金山。

根據王兆倫提供的照片，當時他和其他的軍官士兵們都在州府大樓內，身穿著軍人的服裝，也有在州府大樓外面的照片。

因為此前國會山莊發生的暴亂和衝擊事件，造成死傷，因此全美都加強戒備，避免在1月20日總統就職當天再次發生類似事件。沙加緬度當天的確也有遊行示威活動，但是規模較小，且沒有任何暴力衝擊的活動，大體平靜。遊行人士並非是川普或者是拜登的支持者，遊行傳達的信息也並不明晰。

王兆倫表示，非常驕傲能夠為社區、加州和國家服務。他強調，自己和士兵們有義務要保護我們的憲法自由以及加州州府，他也形容保衛州府大樓的工作不容易，每天要工作18個小時，持續一周。最終美國政權和平交接，王兆倫也感到高興。

王兆倫服役期間也曾經參與過多次的災難應急搶救，包括前些年北加州的多次山火的救災行動。

王兆倫（左）與其他軍人在州府大樓內。（王兆倫提供）
王兆倫（左）與其他軍人在州府大樓內。（王兆倫提供）

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