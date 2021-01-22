拜登新政府 4閣員來自加州司法界

賀錦麗成為美國史上首位女性及具有亞裔和非裔血統的副總統。（記者黃少華／攝影）

拜登已於20日宣誓就任第46屆美國總統。在新一屆聯邦政府內閣當中，有四名成員來自加州的司法界。

一、副總統賀錦麗 （Kamala Harris）

1964年10月20日出生於東灣屋崙的賀錦麗，於1989年獲加州大學 哈斯汀法學院法律博士學位，又於1990年6月考取加州律師資格證。1998年至2000年她轉到舊金山地方檢察長辦公室職業犯罪科擔任管理律師。2000年至2003年，賀錦麗出任舊金山檢察長社區和鄰里辦公室主任。

2003年，賀錦麗擊敗時任檢察官哈林安（Terence Hallinan），從2004年起擔任舊金山地方檢察長，並於2007年成功連任至2011年。賀錦麗於2010年贏得加州檢察長選舉，並於2014年連任。2016年，賀錦麗在聯邦參議員選舉擊敗同黨候選人桑切斯（Loretta Sanchez），繼承退休聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）的席位。

白宮第二先生、賀錦麗的丈夫任德龍（Doug Emhoff）則是跨國律師樓DLA Piper的合夥人。

二、獲拜登提名為聯邦衛生與公共服務部部長的貝塞拉（Xavier Becerra）。

貝塞拉於1958年1月26日出生於沙加緬度，大學畢業於史丹福大學法學院並獲得法學博士學位。他曾在麻州中部擔任法援律師。他於1987年至1990年擔任加州副檢察長，又通過競選於1990年至1992年出任加州眾議員。

貝塞拉於1993年至2017年擔任聯邦眾議員，並於2013年至2017年期間擔任聯邦眾議院民主黨核心小組主席。2017年1月，貝塞拉接受時任州長布朗（Jerry Brown）的提名出任第33任加州檢察長，接替當時出任聯邦參議員的賀錦麗。

三、獲拜登提名為聯邦能源部長的格蘭霍姆（Jennifer Granholm）

於1959年2月5日出生於加拿大溫哥華的格蘭霍姆，於四歲時移居到舊金山灣區。大學先後畢業於柏克萊加大 和哈佛大學法學院。格蘭霍姆於1999年至2003年擔任密西根州司法部長，又於2003年至2011年出任密西根州第47任州長，並且是密州首位女性州長。

卸任州長後，格蘭霍姆任教於柏克萊加大公共政策學院，同時擔任芝加哥大學政治學院顧問委員。

四、獲拜登提名為聯邦國土安全部部長的梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas)

於1959年11月24日出生於古巴首都哈瓦那的梅奧卡斯，在幼年時期隨家人以難民身份逃往邁阿密，最終抵達洛杉磯。

梅奧卡斯先後畢業於柏克萊加大和羅耀拉法學院。柯林頓政府時期，梅奧卡斯擔任加州中區聯邦檢查官。歐巴馬政府時期，他於2009年至2013年擔任美國公民及移民服務局局長，然後在2013年至2016年期間擔任聯邦國土安全部副部長。2016年之後，他成為華府律師事務所Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr的合夥人。