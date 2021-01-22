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拜登新政府 4閣員來自加州司法界

記者黃少華／舊金山報導
賀錦麗成為美國史上首位女性及具有亞裔和非裔血統的副總統。（記者黃少華／攝影）
賀錦麗成為美國史上首位女性及具有亞裔和非裔血統的副總統。（記者黃少華／攝影）

拜登已於20日宣誓就任第46屆美國總統。在新一屆聯邦政府內閣當中，有四名成員來自加州的司法界。

一、副總統賀錦麗（Kamala Harris）

1964年10月20日出生於東灣屋崙的賀錦麗，於1989年獲加州大學哈斯汀法學院法律博士學位，又於1990年6月考取加州律師資格證。1998年至2000年她轉到舊金山地方檢察長辦公室職業犯罪科擔任管理律師。2000年至2003年，賀錦麗出任舊金山檢察長社區和鄰里辦公室主任。

2003年，賀錦麗擊敗時任檢察官哈林安（Terence Hallinan），從2004年起擔任舊金山地方檢察長，並於2007年成功連任至2011年。賀錦麗於2010年贏得加州檢察長選舉，並於2014年連任。2016年，賀錦麗在聯邦參議員選舉擊敗同黨候選人桑切斯（Loretta Sanchez），繼承退休聯邦參議員鮑克塞（Barbara Boxer）的席位。

白宮第二先生、賀錦麗的丈夫任德龍（Doug Emhoff）則是跨國律師樓DLA Piper的合夥人。

二、獲拜登提名為聯邦衛生與公共服務部部長的貝塞拉（Xavier Becerra）。

貝塞拉於1958年1月26日出生於沙加緬度，大學畢業於史丹福大學法學院並獲得法學博士學位。他曾在麻州中部擔任法援律師。他於1987年至1990年擔任加州副檢察長，又通過競選於1990年至1992年出任加州眾議員。

貝塞拉於1993年至2017年擔任聯邦眾議員，並於2013年至2017年期間擔任聯邦眾議院民主黨核心小組主席。2017年1月，貝塞拉接受時任州長布朗（Jerry Brown）的提名出任第33任加州檢察長，接替當時出任聯邦參議員的賀錦麗。

三、獲拜登提名為聯邦能源部長的格蘭霍姆（Jennifer Granholm）

於1959年2月5日出生於加拿大溫哥華的格蘭霍姆，於四歲時移居到舊金山灣區。大學先後畢業於柏克萊加大和哈佛大學法學院。格蘭霍姆於1999年至2003年擔任密西根州司法部長，又於2003年至2011年出任密西根州第47任州長，並且是密州首位女性州長。

卸任州長後，格蘭霍姆任教於柏克萊加大公共政策學院，同時擔任芝加哥大學政治學院顧問委員。

四、獲拜登提名為聯邦國土安全部部長的梅奧卡斯（Alejandro Mayorkas)

於1959年11月24日出生於古巴首都哈瓦那的梅奧卡斯，在幼年時期隨家人以難民身份逃往邁阿密，最終抵達洛杉磯。

梅奧卡斯先後畢業於柏克萊加大和羅耀拉法學院。柯林頓政府時期，梅奧卡斯擔任加州中區聯邦檢查官。歐巴馬政府時期，他於2009年至2013年擔任美國公民及移民服務局局長，然後在2013年至2016年期間擔任聯邦國土安全部副部長。2016年之後，他成為華府律師事務所Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr的合夥人。

格蘭霍姆一直提倡零排放汽車和發展清潔能源。（美聯社）
格蘭霍姆一直提倡零排放汽車和發展清潔能源。（美聯社）
梅奧卡斯將成為首位古巴裔的聯邦國土安全部部長。（美聯社）
梅奧卡斯將成為首位古巴裔的聯邦國土安全部部長。（美聯社）
貝塞拉強調繼續捍衛歐記健保法案來讓全民擁有可負擔的優質醫療服務。（記者黃少華／攝...
貝塞拉強調繼續捍衛歐記健保法案來讓全民擁有可負擔的優質醫療服務。（記者黃少華／攝影）

加州大學 賀錦麗 柏克萊加大

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