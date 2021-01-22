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8000劑疫苗「解封」 舊金山暫不缺貨

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山「解封」8000疫苗，但長遠而言仍然需要更多補給。（本報檔案照片）
舊金山「解封」8000疫苗，但長遠而言仍然需要更多補給。（本報檔案照片）

擾攘數日的舊金山疫苗「缺貨」風波告一段落，此前莫德納（Moderna）被叫停的一批疫苗，最終獲得「解封」，為舊金山的疫苗接種進程解困。

莫德納藥廠的其中一個批次的疫苗，在南加州接種給民眾之後，有人產生過敏反應，隨後這批疫苗被緊急叫停。數日之後，加州官方宣布可以繼續使用這部分疫苗，也就是直接解封33萬劑的疫苗，其中舊金山大約有8000劑。

雖然有了8000劑的疫苗補充，但是對於長遠而言，這部分仍然還是非常少。根據舊金山市府公布的疫苗接種數據，目前全舊金山共計有3萬多人獲得接種疫苗，但是其中只有7128人是已經完成兩針的接種。也就是完成兩針接種的人數比例占全市87萬總人口比例的不足1%。此前市長布里德（London Breed）也公開喊話，本地獲得的疫苗均已經安排好接種，要求獲得更多補給。

舊金山官方早前設下目標，要在今年上半年完成全市居民的接種，這也就是需要大量的疫苗供應。同時議員也有立法，要求市府進一步透明化疫苗的接種過程。

市府也已經設立了全民接種的網站。舊金山居民可以通過市府的疫苗註冊系統（www.sf.gov/vaccinenotify）進行等候。登錄註冊的時候，輸入個人信息（職業、年齡）之後，系統就會發送短信給居民，告知所屬的輪候批次。如果排到了的話就會通知民眾接種疫苗。在選擇聯繫方式的時候，可以選擇中文語言。

此外，今日（1月22日周五）舊金山將會在市立大學（City College）的主校區的空地正式啟用大型疫苗注射中心，屆時除了官方的衛生部門會在這裡為民眾進行疫苗接種之外，像是Kaiser、Dignity等醫療機構也會在此展開接種服務，像是目前已經可以接種的65歲以上的居民。

另外兩個大型疫苗注射中心，包括馬士孔尼會展中心（Moscone Center）和灣景區的SF Market批發中心則會在稍後才正式開放。

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