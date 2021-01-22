目標70%長者！加州衛生廳：65歲以上打疫苗 6月底前完成

新總統拜登承諾，在上任100天內為1億美國人接種疫苗。(Getty Images)

加州 的疫苗 供應和發放出現混亂，自州長紐森上周三宣布輪到65歲以上年長者接種後，州內各地的疫苗都供不應求，因此無法預約注射。加州有620萬65歲以上的年長人士，他們過去10個月一直擔驚受怕，被困在家，不敢出門。現在終於等到疫苗面世，但是疫苗供應不足，不知還要等到何時。州衛生廳的官員21日表示，65歲以上人士的接種工作，預計可於今年6月底前完成。

這個時間表對老人來說，不是很理想，因為現在只是1月下旬，還要四個月，但是總算是有一個限期。另一個重點是，已經就職的新總統拜登 承諾加快接種，又承諾提供撥款給州和地方政府，以加快發放疫苗，因此州衛生廳表示，6月30日的接種目標可能在拜登政府推動下提早完成。

州衛生廳的醫師潘靄(Dr. Erica Pan)在出席州政府疫苗顧問委員會的會議時表示，加州的65歲以上人士有620萬人，州衛生廳的目標是為其中的434萬人接種，占全部長者人口的70%，全部將會注射兩劑疫苗。接種人口一旦達到70%，相信可達到集體免疫的效果。

她解釋說，6月底的目標，是按照目前加州所獲疫苗劑數作估計，如果拜登政府將來增加給加州的供應，接種的速度就可加快；目前聯邦政府每周發給加州40萬劑疫苗，以這個數量計算，就要到6月底才能完成；「從現在6月底還有20周至22周，這個時間表拖很太長，只要供應增加，接種速度就可加快。」

潘靄又說，盡快為61歲以上人士注射，十分重要，因為61歲以上人士不但占了加州加護病人的65%，而且占了加州全部染疫死亡人數的83%。

舊金山20日也宣布，將以6月30日為目標，希望在此之前為全市所有人接種。舊金山的州參議員威善高(Scott Wiener)說：「拜登上台，美國將有機會打敗疫症。」

舊金山加大流行病學教授羅特福(Dr. George Rutherford)說，在拜登新政府推動下，未來數周疫苗的供應將可得到改善。

截至19日止，全舊金山只有3.4%的人口接種了一劑的疫苗，等於2萬9599人，大部分都是醫護人員，而接種了第二劑疫苗的也只有6438人。全舊金山共和87萬居民。目前舊金山每天只有3000人接種，如要在6月底前完成所有人接種，每天要增至接種1萬人。

拜登總統21日一口氣簽署10項行政命令，目的都在推動抗疫，其中的重點是加快疫苗發放，以及增加撥款給州和地方政府，以便加快發放，另外又在全國各地增設接種中心。拜登在就職前曾承諾上任100天內要為1億美國人接種。全美目前每天3000人病歿，正是美國疫情最黑暗的時刻。