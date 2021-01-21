我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

學者：川普是最不可能出兵保護台灣的總統

記者李榮／史丹福報導
專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）指出，一些人或許以為川普比較會保護台灣，但其實川普是最不想要發動戰爭的人，是最不可能真正出兵保護台灣的美國總統。（本報檔案照片記者李榮／攝影）
專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）指出，一些人或許以為川普比較會保護台灣，但其實川普是最不想要發動戰爭的人，是最不可能真正出兵保護台灣的美國總統。（本報檔案照片記者李榮／攝影）

民主黨籍的拜登（Joseph Biden）與賀錦麗20日正式宣誓就職，成為第46任的美國總統、副總統。而華人最關心的美國、中國，以及美台關係，也可能因為新的政府上台，而有路線上的不同。專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）20日受本報訪問時指出，前總統川普留下最大的政治遺產之一，或許就是美國對於台灣的態度；但事實上，川普政府也是過去美國總統之中，最不可能真正出兵保護台灣的總統。相反的，拜登政府會比較實際。

「拜登上台了，我鬆了一口氣。」祁凱立指出，他知道很多台灣人認為川普政府比較對中國強硬、支持台灣，雖然事實上川普留下的政治遺產中，對於台灣以及美國中國的關係，確實是其中非常重要的一部分。但實際上，川普是美國所有總統中，最不可能真正出兵幫助台灣的總統，「即使川普嘴巴上常講一些煽動的語言，但川普是最不想要發動戰爭的人。很多人都搞錯了。」

祁凱立表示，過於激化北京，其實讓台灣的政府陷入危險。不過，還好台灣的總統蔡英文也非常了解其中的細膩差距，在過去幾年之中非常小心，儘量不激怒北京，「我讚美蔡英文的表現。」

祁凱立指出，拜登對於中國的政策，不會像過去總統川普一樣，不按牌理出牌。拜登應該是比較會有系統性的安排美中關係的策略，也比較不會讓各部會有不同調的情況。不過，美國對中國，要回到2016年以前的關係，也要看中國方面的態度而定。

他進一步解釋，無論是香港「送中」議題，還是過去幾年以來中國對於一些美國企業要求政治輸誠、矮化台灣的動作，都是影響美國態度改變的因素；如果要將美中關係回到過去，「中國政府也要做一些改變。」

台灣 美國 中國

上一則

舊金山定目標…上半年全市施打新冠疫苗

延伸閱讀

德州檢察長效忠川普 未獲特赦

德州檢察長效忠川普 未獲特赦
端正白宮風氣！ 拜登：幕僚若不尊重彼此 我會當場開除

端正白宮風氣！ 拜登：幕僚若不尊重彼此 我會當場開除
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」
川普傳新創愛國者黨 CNN民調：共和黨選民盼黨擺脫川普

川普傳新創愛國者黨 CNN民調：共和黨選民盼黨擺脫川普
兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人