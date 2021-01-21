學者：川普是最不可能出兵保護台灣的總統

專精台灣問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）指出，一些人或許以為川普比較會保護台灣，但其實川普是最不想要發動戰爭的人，是最不可能真正出兵保護台灣的美國總統。（本報檔案照片記者李榮／攝影）

民主黨籍的拜登（Joseph Biden）與賀錦麗20日正式宣誓就職，成為第46任的美國 總統、副總統。而華人最關心的美國、中國 ，以及美台關係，也可能因為新的政府上台，而有路線上的不同。專精台灣 問題的史丹福學者祁凱立（Kharis Ali Templeman）20日受本報訪問時指出，前總統川普留下最大的政治遺產之一，或許就是美國對於台灣的態度；但事實上，川普政府也是過去美國總統之中，最不可能真正出兵保護台灣的總統。相反的，拜登政府會比較實際。

「拜登上台了，我鬆了一口氣。」祁凱立指出，他知道很多台灣人認為川普政府比較對中國強硬、支持台灣，雖然事實上川普留下的政治遺產中，對於台灣以及美國中國的關係，確實是其中非常重要的一部分。但實際上，川普是美國所有總統中，最不可能真正出兵幫助台灣的總統，「即使川普嘴巴上常講一些煽動的語言，但川普是最不想要發動戰爭的人。很多人都搞錯了。」

祁凱立表示，過於激化北京，其實讓台灣的政府陷入危險。不過，還好台灣的總統蔡英文也非常了解其中的細膩差距，在過去幾年之中非常小心，儘量不激怒北京，「我讚美蔡英文的表現。」

祁凱立指出，拜登對於中國的政策，不會像過去總統川普一樣，不按牌理出牌。拜登應該是比較會有系統性的安排美中關係的策略，也比較不會讓各部會有不同調的情況。不過，美國對中國，要回到2016年以前的關係，也要看中國方面的態度而定。

他進一步解釋，無論是香港「送中」議題，還是過去幾年以來中國對於一些美國企業要求政治輸誠、矮化台灣的動作，都是影響美國態度改變的因素；如果要將美中關係回到過去，「中國政府也要做一些改變。」