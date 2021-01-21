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拜登就職日 灣區無暴力 只有平靜反思

編譯組／灣區20日電
新總統20日就職，宣布民主勝利，美國重回文明。(Getty Images）
新總統20日就職，宣布民主勝利，美國重回文明。(Getty Images）

自1月6日發生國會暴亂後，右翼組織和川粉組織不斷在網上散播消息，要在1月20日新總統就職日再次發動抗議，甚至是武裝攻擊，因此聯邦調查局不斷向國會山莊和全美50個州的州府發出警告，提防暴亂再起。

但20日這天新總統宣誓就職，川普也結束他任期的最後一天，灣區各地卻看不到暴力，只見到人們觀看拜登和賀錦麗就職禮的轉播，沒有暴力抗議，只有平靜的反思，反映出這是美國「走出黑暗的第一天」。

拜登在就職演說中，誓言結束美國的內戰；「柏克萊女兒」的賀錦麗宣誓就任副總統，展示出她的非裔和亞裔背景，美國因為她打破了種族的隔閡。對於美國結束川普四年的這一天，灣區人大都默默慶祝，希望真的改變會出現。

在州府沙加緬度，國民兵守衛州府大樓，看不到任何暴力抗議；約50名非裔示威者「廢除ICE」和「黑人的命也是命」的旗幟，但只停留不久就散去；一名川普支持者也來到州府大樓門外，卻看不到有其他任何川粉，他怪責媒體禁止川粉集會的消息，並且說：「雖然沒有人來集會，但我來了，我發出自己的聲音。」

在舊金山，1月7日拜登當選的消息傳出後大量民眾曾自發上街慶祝、唱歌和跳舞，但20日這天平靜得很，街上不見人影，人們都留在屋內觀看拜登和賀錦麗宣誓就職。米慎區的Manny's酒吧雖然因為居家令而關閉，但一些人仍聚集觀看拜登就職，鼓掌和喝彩。其中一人說：「看來惡夢真的過去了。」

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