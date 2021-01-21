「終於從噩夢醒來!」灣區華人盼拜登能團結美國

拜登宣誓就職總統，華人感歎噩夢結束。（記者劉先進 ／翻攝）

華人丁怡驊（Ewa Ding）說，川普 卸任，拜登 和賀錦麗宣誓就職，給人感覺是政府終於回歸正常了，「大家從噩夢中醒來、活過來了。」不過，拜登也面臨史無前例的困難，丁驊希望拜登政府懲惡揚善，依法懲罰川普集團的貪污、腐敗等違法行為，清除川普的謊言，才能真正團結美國 ，迎接挑戰。

丁怡驊表示，在美國30年，從未像20日一樣關注就職典禮，也藉此深入瞭解公共政治運作的形式。拜登上台前，很多人以為他會妥協，選白人組建內閣，結果卻挑選了不少有色人種任職，證明其有擔當。

不過，丁怡驊說，對於抗疫，也不能把拜登救世主，期望過大。只要拜登在聯邦政府層面和州政府合作，尊重科學，推廣疫苗，就可能逐步緩解疫情。「但我的期望不高，不會把所有希望寄託在拜登身上。」

丁怡驊表示，川普偷稅漏稅、上任以來任人唯親胡亂作為、尤其煽動國會暴亂等問題，可謂罄竹難書。「美國需要彌合分歧，團結在一起。但團結不能建立在謊言之上。參與國會暴亂的很多人，都相信川普選舉舞弊等謊言，對社會認識片面偏執，覺得自己是正義的。拜登不可能全部改變這些人的想法，但對參與暴亂者卻可以依法查處，參議院也可以繼續彈劾，懲惡揚善，對這些行為進行糾偏。」

丁怡驊認為，懲惡揚善，依法打擊制造暴亂的人，讓危險分子不敢出來挑事，社會能安定，經濟才會恢復。