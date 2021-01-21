華人醫師：盼拜登有效推動疫苗接種

華人醫師黃鸝表示，抗疫的關鍵，在於有效、有序、有力度的推進疫苗接種。（黃鸝供圖）

灣區一線醫護人員、華人醫師黃鸝表示，拜登 和賀錦麗上任後，挑戰頗多，但控制疫情 是根本和優先選項。只有如此，才能恢復經濟，讓生活正常化。而抗疫的關鍵，在於有效、有序、有力度的推進疫苗 接種。

黃鸝是灣區一家醫院的內科醫生，是面對新冠病人的最前線員工。她表示，目前所在醫院的新入院數在減少，但還有很多病情反覆、或嚴重的人在治療。最近也有人病情不穩定，轉移到ICU（重症監護室）。「通俗點說，容易治療的，過三四天就出院了。不容易治的，過三四周可能就去了ICU。」

黃鸝分析，目前疫情不僅導致失業等問題，還引起民眾心理層面的問題。比如說，6日暴徒衝入國會暴亂，固然有其政治訴求，但疫情壓制下，人們不能正常生活，情緒得不到宣洩，也很可能是原因之一。「疫情是罪魁禍首，生活不能正常化，一些人心理出問題，才會如此無序混亂。之前佛洛伊德致死後的一些騷亂，也是這樣的原因。」

黃鸝說，拜登和賀錦麗政府的最重要舉措，當然是遏制疫情，這也考驗其上任頭半年施政的力度和有效性。而抗疫關鍵是接種新冠疫苗。目前以色列接種疫苗的進度和效果都不錯。以色列健康服務機構對比20萬名已接種第一劑輝瑞疫苗的60歲以上老人和20萬名沒接種的60歲以上老人。一開始兩組的感染率沒區別，但接種第14天之後，接種組感染率下降33%。這說明疫苗的有效性。

她希望拜登政府能有效、有序、有力度的推進接種。目前，仍有人對接種疫苗態度猶豫，政府就應大力加宣導。美國新聞自由，政府雖然不能管制媒體怎麼說，但可以積極發聲，科學引導和宣傳疫苗的作用。更多人接種疫苗，才能形成群體免疫，恢復生活常態。