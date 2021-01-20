我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兩黨不買帳 自由派要更多 拜登移民改革恐遭硬仗

拜登想推1.9兆紓困案 多位共和黨參議員：先緩緩吧

加州疫情減慢 死亡人數仍創單日新高

編譯組／灣區20日電
救護人員忙於運送染疫病人。(Getty Images)
救護人員忙於運送染疫病人。(Getty Images)

加州最近開始傳出疫情減慢的消息，確診率下降了，住院人數減少了、但是目前的形勢可能是疫情曲線開始壓平，但疫情顯然仍處於高峰，未見大幅回降。因為19日的24小時內，全加州的死亡人數又創單日新高達700人，同一天的單日新增確診也達5萬7397例。另外流行病學家也警告說，英國的變種病毒已傳入美國數周。由於這種病毒傳播速度快，所以這種病毒可能在未來數月引爆新一波的疫情。

加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，過去一周加州的確診率跌至9.9%，住院人數也比兩周前減少。19日全加州住院人數已減至2萬零62人，因此這是加州的新希望，也反映出加州疫情的最困難的時刻已成為過去。

加利也說，過去一周，加州的病毒傳播速度，也比前減慢了，跌0.95 (在1以上速度加快，在1以下則是減慢)。

但這種樂觀希望被19日的700人病歿和單日新增5.7萬病例所沖淡，讓加州人更覺得目前正在轉折和反覆的階段。過去一周，加州平均每天確診3萬6600例，平均每天死亡473人。這個七天的平均數比單日700死和5.7萬例更能反映目前的情況。

加州的住院人數已連續多天下降，19日已減至2萬零62人，這自12月27日以來最少人住院的一天。19日的住院人數比兩周前減少了8.5%，但是仍然超過聖誕節之前的住院人數。

在灣區，加護病床仍有7.4%，但比州政府規定的15%仍然差了很多。灣區的病床要回升至15%以上，才能取消居家令。

加州的病歿人數大部分仍來自南加州，在19日的700人死亡中，186人來自洛杉磯縣，128人來自河濱縣，110人來自橙縣，這南加三縣就占了全加州這天死亡人數的60%。矽谷所在的聖他克拉拉縣，19日死亡人數達33人。聖馬刁縣18日的死亡人數也有15人。

聯邦疾控中心(CDC)的專家19日警告說，在英國出現的變種病毒(B.1.1.7)已經傳入美國數周。由於傳播速度比美國現有病毒快70%，估計已開始在多州(包括加州)的社區中傳播。因此可能在未來兩三個月廣泛傳播，造成聖誕和新年之後的新一波疫情。

CDC因此呼籲，民眾不要因為新年後的疫情開始減慢而掉以輕心，有必要加倍小心防疫，包括保持洗手和戴口罩，避免與家庭外的人聚會，以及避免參加公眾聚會。

專家擔心，全美目前的疫苗發放一片混亂。在聯邦政府已發放的3110萬劑疫中，已注射的只有1230萬劑。因此目前的情況是，疫苗接種與變種病毒在競賽。全美的疫苗接種必須加快，趕在變種病毒全美擴散之前完成大規模接種。唯有這樣，才有機會抑制新病毒的傳播。

20日就職的新總統拜登提出1.9兆元的紓困計畫。其中動用4000億元抗疫和加快疫苗接種，並希望能在上任100天內完成1億人的接種，希望大規模接種可抑制病毒傳播。

一名染疫病人被送到臨時中心。(Getty Images)
一名染疫病人被送到臨時中心。(Getty Images)

加州 疫情 變種病毒

上一則

金山3萬人接種 大部分只注射第一劑 市長喊缺貨

延伸閱讀

加州史上首位西裔參議員 今宣誓就職

加州史上首位西裔參議員 今宣誓就職
1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬
加州審計長報告：聯邦紓困金分配 偏袒16個人口大縣

加州審計長報告：聯邦紓困金分配 偏袒16個人口大縣
挺過最艱困時期 加州疫情趨緩看到希望

挺過最艱困時期 加州疫情趨緩看到希望

新冠變種病毒遍加州 急需擴大接種

新冠變種病毒遍加州 急需擴大接種
加州確診破300萬大關 27天增100萬例

加州確診破300萬大關 27天增100萬例

熱門新聞

陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登進白宮 在橢圓形辦公室簽首批行政令

不斷更新／拜登進白宮 在橢圓形辦公室簽首批行政令
2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人