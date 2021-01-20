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防就職日鬧事 部分學校暫停實體上課

記者李榮／密爾比達報導
部分已經恢復實體教學的學校，又決定於就職日當天關閉實體教室一天。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）
部分已經恢復實體教學的學校，又決定於就職日當天關閉實體教室一天。（本報檔案照片，記者李榮／攝影）

拜登20（今）日宣誓就職，因為這次總統大選相當激烈，加上先前華府發生民眾衝進國會的衝突，加州許多政府單位都嚴陣以待。除政府單位以外，有些已開放實體教學的學校還臨時宣布20日關閉，以防突如其來的衝突事件。

雖然疫情影響下，多數學校還未開放實體教學、依然採取網路上課。不過在縣府指引之下，部分學校也陸續恢復實體上課，不少私立學校都有部分的學生回歸實體教學。但因為擔心總統就職當日不平靜，已經開放的學校有的臨時宣布20日全網路上課。

住在北聖荷西的家長張馨就說，自己的兩個小孩在同一系統的兩所基督教學校就讀；老大已經是小學，老二則還在幼兒園。疫情開始之後，曾經在家上課一段時間，後來學校申請到縣府的豁免，在強制戴口罩、維持社交距離、有限度的開放實體教學的情況下回到學校上課。

她表示，從去年暑假開始回學校上課後，多數時候相當正常，只有之前空氣污染太嚴重，以及山火導致撤離命令等零星事件，學校才有停課的紀錄。但這次是於1月19日下午，突然收到小學部校長的信件，稱因為擔心可能有不平靜的事件，因而停課。幼兒園則照常上課。

校長在信中寫道，就職日當天其實很有可能就是正常生活的一日，但為求謹慎，還是決定停課，而且部分其他的學校也同樣宣布停課。幼兒園部分，則還是給必要行業工作家長的小孩參加，不受影響。

加州共和黨副主席郭宗政指出，川普19日談話非常明確：在過去幾年，經濟非常強勁、股票與就業市場也很好；甚至在疫情後，新冠疫苗都能在九個月就問世。即使很多人不滿意選舉結果、懷疑選舉誠信，但無論如何，川普已經呼籲支持者與美國民眾理性冷靜，共和黨方面也沒有組織群眾20日集會。

他強調，儘管大家對於選舉公正與透明度還是存疑，但目前沒有聽說有任何集會計畫。他期待政府交接轉移能夠平和順利，「就像總統說的：the best is yet to come。」

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