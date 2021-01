防就職日鬧事 部分學校暫停實體上課

部分已經恢復實體教學的學校,又決定於就職日當天關閉實體教室一天。(本報檔案照片,記者李榮/攝影)

拜登20(今)日宣誓就職,因為這次總統大選相當激烈,加上先前華府發生民眾衝進國會的衝突,加州 許多政府單位都嚴陣以待。除政府單位以外,有些已開放實體教學的學校還臨時宣布20日關閉,以防突如其來的衝突事件。

雖然疫情 影響下,多數學校還未開放實體教學、依然採取網路上課。不過在縣府指引之下,部分學校也陸續恢復實體上課,不少私立學校都有部分的學生回歸實體教學。但因為擔心總統就職當日不平靜,已經開放的學校有的臨時宣布20日全網路上課。

住在北聖荷西的家長張馨就說,自己的兩個小孩在同一系統的兩所基督教學校就讀;老大已經是小學,老二則還在幼兒園。疫情開始之後,曾經在家上課一段時間,後來學校申請到縣府的豁免,在強制戴口罩、維持社交距離、有限度的開放實體教學的情況下回到學校上課。

她表示,從去年暑假開始回學校上課後,多數時候相當正常,只有之前空氣污染太嚴重,以及山火導致撤離命令等零星事件,學校才有停課的紀錄。但這次是於1月19日下午,突然收到小學部校長的信件,稱因為擔心可能有不平靜的事件,因而停課。幼兒園則照常上課。

校長在信中寫道,就職日當天其實很有可能就是正常生活的一日,但為求謹慎,還是決定停課,而且部分其他的學校也同樣宣布停課。幼兒園部分,則還是給必要行業工作家長的小孩參加,不受影響。

加州共和黨 副主席郭宗政指出,川普19日談話非常明確:在過去幾年,經濟非常強勁、股票與就業市場也很好;甚至在疫情後,新冠疫苗都能在九個月就問世。即使很多人不滿意選舉結果、懷疑選舉誠信,但無論如何,川普已經呼籲支持者與美國民眾理性冷靜,共和黨方面也沒有組織群眾20日集會。

他強調,儘管大家對於選舉公正與透明度還是存疑,但目前沒有聽說有任何集會計畫。他期待政府交接轉移能夠平和順利,「就像總統說的:the best is yet to come。」