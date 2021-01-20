悼新冠遇難者 屋崙點亮市政大樓

華盛頓也點亮林肯紀念堂景明湖（Lincoln Memorial Reflecting Pool），悼念疫情中的逝者。（記者劉先進 ／翻攝）

屋崙 （又譯奧克蘭）市長薛麗比（Libby Schaaf）19日宣布，會參加全國範圍內的紀念新冠疫情 遇難者的活動，19日下午在路德聖母堂（Our Lady of Lourdes Church）敲響鐘聲，放飛鴿子，當晚點亮屋崙市政大樓。

美西時間19日下午2時30分，華盛頓和全國各地都有紀念疫情遇難者的活動。比如點亮林肯紀念堂景明湖（Lincoln Memorial Reflecting Pool），照亮建築物，敲響教堂鐘聲，在全國範圍內展現團結精神和紀念意義。

薛麗比表示，很榮幸能讓屋崙參與全國性的紀念活動。致命病毒奪去的每一個生命，都會在整個社區懷念並記住。「這是一個暫停的時刻。向那些遠去的人致敬，幫助他們的親人，向醫護英雄表達感謝，並滿懷希望地展望未來。我們將繼續努力治癒國家，結束疫情。」

總統就職典禮委員會通訊主任托巴爾（Pili Tobar）說，當選總統拜登和副總統賀錦麗的就職，代表著一個新的國家旅程的開始。然而，在這場疫情中，當如此多的美國 人正在為失去家人、朋友和鄰居而悲傷時，大家必須致敬死者，反思美國歷史上最具挑戰性的時期之一，並重申承諾，共同團結國家，結束疫情，重建家園。

自美國去年3月首次發現新冠病毒，超過760名阿拉米達縣本地居民病歿。在屋崙舉行的紀念活動將回顧和緬懷因疫情而失去的生命，同時也期待著新的道路和更光明的未來。太平洋瓦電公司（PG&E）贊助屋崙市政廳的照明。