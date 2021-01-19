總統華府就職 金山警方加強戒備

拜登勝出的消息傳出之後，舊金山民眾湧向街頭歡慶。（本報檔案照片）

今日（1月20日）拜登 （Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）宣誓就任美國總統與副總統。由於月初華府國會發生的嚴重暴亂，舊金山 警方表示，在總統就職典禮期間會加強戒備，維護治安。

舊金山警察局局長史考特（Bill Scott）在疫情 簡報會上表示，因為國會此前的暴亂事件，現在全美各部門都在加強應對，以防再有類似的事件發生。他表示，在舊金山本地方面，目前沒有收到任何大型示威、抗議活動的情報通知，但是警方仍還是會做好十足的準備。

「總統就職是和平的權力交接，因此最愛國的事情，就是保持和平。」史考特表示。他透露舊金山警方會和加州、聯邦的執法部門合作，同時警局的警員也會取消休假，增加人員警力，應對突發情況。

其中，重點保護的地區包括舊金山市政廳（City Hall）以及其他一些市府辦公大樓。史考特強調，會與消防局、縣警局等合作，確保公眾以及市府員工的安全。

11月初的時候，隨著總統選舉陸續開票，隨後各大媒體宣佈拜登當選，舊金山陷入一片歡騰，卡斯楚（Castro）街上慶祝人群填滿街道。目前，尚未接到明天有大型群眾慶祝活動的消息。史考特表示，現在大家仍然處在疫情當中，應該要避免大型集會，同時遵守防疫措施。

舊金山市長布里德（London Breed）也對於拜登和賀錦麗的宣誓就職感到興奮，但是仍然強調全市範圍內要避免大型集會。她也指出，會盡全力為宣誓就職當天可能出現的情況做準備，保障安全。

拜登的宣誓就職委員會也會在網上直播整個活動過程，直播活動從1月20日早上7時開始。收看地址：https://www.youtube.com/watch?v=C-qYgs_yOXA。