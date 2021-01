燃眉之急！金山議會全票通過 撥190萬助華埠餐飲業

非盈利機構「SF New Deal」在華埠散房內送餐。(本報檔案照片)

舊金山 市議會全票通過了一項撥款提案,將資助華埠 餐飲業190萬元,增加送餐服務。這筆款項,料將能夠幫助部分華埠餐廳挺過未來數月的疫情 難關。

1月19日(周二),舊金山市議會召開特別會議,審議華埠的撥款提案。最後全體市議員一致表決贊成,毫無懸念通過了這筆解決「燃眉之急」的撥款。因為周一是金恩日(MLK Day),所以本周一原定是假期,並沒有常規議會會議,但是因為這筆撥款的急迫性,所以市議會特別加開一場全體會議。

多名議員在致辭時,強調華埠的重要性,呼籲政府應盡全力保護華埠的文化。數位議員也要求成為這筆撥款法案的共同起草人。同時,在會議的公共評論環節,不少華埠社區人士打電話進來,表達支持撥款提案,並感謝市政府和議會通過這筆撥款。

舊金山市長布里德(London Breed)同樣支持撥款。市長發言人李美生發表聲明表示,市長會和華埠市議員佩斯金(Aaron Peskin)一起合作,落實這項撥款,幫助華埠的小商業和居民。

這筆撥款將直接惠及部分華人餐廳以及華埠的弱勢群體。屆時款項將會用於餐廳訂餐,同時派送給弱勢的群體,比如長者或者是居住在散房(SRO)中的家庭成員。

負責調度使用撥款和協調訂餐、送餐的是非盈利機構「SF New Deal」。目前尚不知道具體有哪些華埠餐廳已經與「SF New Deal」合作。「SF New Deal」機構代表吳寶麗(Bo-Lai Ng)表示,想要參與送餐項目的餐廳,可以致電415-480-1085查詢,或者電郵 [email protected] 諮詢。