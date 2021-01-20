「彈劾不夠！」李卡多籲刑事起訴川普 阻止濫權

聖荷西市長里卡多呼籲起訴川普。（市政府官網）

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)19日在NBC專欄上表示，僅僅對於時任總統進行第二次彈劾 是不夠的，需要同時對川普 刑事起訴。

李卡多表示，對川普總統的第二次彈劾結束了。無論彈劾結果是否能在參議院 定罪，對一個無論如何都將離任的人來說，彈劾只是一種微弱的懲罰。

李卡多說，不能滿足於只起訴穿毛皮暴徒成員。當良善、民主的力量在這次彈劾投票中占據上風時，人們應該思考，這場鬥爭帶來了什麼好處。參議院的弹劾辯論有可能會分散注意力。目前新總統拜登急需參議院確認其內閣，並批准加快疫苗接種和新冠救援的資金方案。此外在任何關於川普的議題上，全美分歧都十分大。

他表示，於彈劾不同，現在需要的是刑事起訴。為了阻止下一個「精神錯亂的自戀者」利用總統職位破壞選舉進程，陪審團必須判定川普有罪。他指出，川普此前因濫用職權遭到彈劾，那次彈劾並沒有阻止川普再次濫用權力。與此相反，刑事定罪就缺可以阻止川普繼續濫用權力。通過對川普施加個人和直接的懲罰，將迫使未來的領導人在阻礙權力的和平移交時三思而後行。

李卡多認為，川普的確有犯罪行為。如彈劾條款所述，他違反了「聯邦刑法」的規定，即「煽動、協助或從事任何反對美國當局或法律的叛亂或叛亂」均為犯罪行為。「叛亂」的法定最高刑罰為10年徒刑和永久禁止擔任公職。

李卡多同時強調，川普多次通過推特進行煽動民眾襲擊國會。他認為，川普似乎不太可能依靠總統豁免權來防止被起訴。因為雖然對於現任總統，法律當局可能會有不同意見，但讓一位前總統免於刑事起訴是沒有法律依據的。至於川普是否在被起訴之前使用憲法第二條的赦免權來赦免自己，專家們似乎存在更多分歧。雖然從表面上看，憲法中沒有任何條款禁止自我赦免，但是只有最高法院才能最終判定總統是否可以進行自我赦免。