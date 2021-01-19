屋崙產評估費 華埠商家：負擔不起

疫情中，有屋崙華埠商戶暫停營業。商戶擔心，難以繳納財產評估費。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 最近罪案頻繁，不時傳出搶劫，甚至有精神病嫌犯用火焰槍襲擊華人等嚴重罪案。雪上加霜的是，因為疫情 ，屋崙財政收入下降，警局至少削減開支1500萬，預計華埠巡警也會減少。華埠商會一面遊說市府盡量避免減少巡警，一面推動成立（Chinatown Business Improvement District），希望針對商業區內物業徵收財產評估費。但一些華埠商戶認為，商戶在疫情中收入減少，入不敷出，有的店鋪甚至不能開門營業，可能沒錢繳納，也擔心徵收的錢難以用到實處。

針對商業區內物業徵收的財產評估費，是政府機構為獲得特殊利益而對不動產進行的收費。華埠商會此前表示，可籌集資金聘請保安維安，清理塗鴉，解決非法傾倒和遊民等問題，但需要業主公投通過，才能實施。商會認為，此舉可緩解巡邏警員減少帶來的治安影響。

商戶Eric表示，華埠需要商會等組織，在市府面前，更強有力的發聲。但徵收財產評估費，擔心資金難以落到實處。雖然政府表示，收取費用專款專用，造福於華埠，但還是有疑慮。「打個比方，怕就怕收了1000萬，只有幾十萬用到華埠，大頭都被挪作他用，市民又沒有辦法監督。」

Eric說，疫情讓華埠商戶收入大幅降低，最近因為確診病例猛增，為防患於未然，有的店鋪甚至都不開門。「店鋪不開門，自然沒收入，也沒錢交租金。估計過段時間，有的店鋪將會關門停業。商戶連普通營業都難以維持，如此難熬，又如何繳納增加的財產評估費？我是比較擔心。」