金山疫想不到的衝擊 華埠商戶生存大作戰

金山華埠都板街的燈籠。(取自推特)

舊金山 的華埠 成立於1848年，是全美第一個中國城。在過去的170年歷史中，金山華埠受到不少挑戰，包括1882年的排華。到了2020年，大疫爆發，華埠再受到空前的挑戰，這次的挑戰可能比以前所有的挑戰更嚴峻，是一次生存和消失的挑戰。

據舊金山紀事報的報導，市衛生局的資料顯示，亞裔去年染疫死亡人數，占了全城的35%，是各族裔中最高的。但華埠更大的危機在於經濟，去年5月時的資料顯示，華埠商戶的生意減少了70%；舊金山州大去年7月的亞裔研究資料又顯示，50%至75%的華埠商店不是關門就是空置，平時最熱鬧的都板街只見空蕩蕩，行人稀疏，更遑論做生意。

華埠著名的三和中餐館東主表示，去年3月疫情爆發前一個月，正是農曆新年，當時華埠的餐館生意，已不及聯合廣場和北岸區的餐館；到了3月中居家避疫令實施，華塢的小商業因為語言問題，在申請聯邦政府的小商業貸款 (PPP loans)明顯落後，因為申請要做語言翻譯，等到翻譯好了，貸款已經耗盡。

三和當時申請了聯邦政府的5000元至1萬元的救濟，但被拒絕了，卻沒有給出拒絕的原因。為了生存，三和與其他中餐館參加一項為長者送食物的計畫，如果不是參加這項計畫，三和可能早就支撐不下去了。

有些餐館可靠外賣支撐下去，但不是每家餐館都適合做外賣生意，例如百年老店康年酒家就在除夕關門結業；康年可以辦500人的宴會，卻不適合做外賣。

在疫情衝擊下，華埠商戶陷入困境，掙扎求生。無奈之下，商戶終於聯合去信給市長布里德要求經援，信裡說，約50%的華埠商戶可能挨不過2020年。市府最後推行一項190萬元的救援小商業計畫，支持80家華埠餐館、咖啡館和餅家為華埠的低收入家庭送食物，並由市府支付食物費。