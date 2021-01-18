柏克萊加大開始打疫苗 護士打下第一針：離擁抱父母 又近一步

柏克萊加大註冊護士海勒是校內首個接種新冠疫苗的人。（記者劉先進 ／翻攝）

從上周開始，柏克萊加大 開始分批給校園內教職工等注射疫苗 。註冊護士海勒（ Melody Heller）是第一個接種疫苗的人。她表示，感覺非常幸運。因為新冠疫情，她有一年多沒有擁抱父母，「距離我給父母大大的擁抱，又近了一步。」

柏加大急診中心主任醫師馬斯基特（Harris Masket）表示，接種當天淩晨3時還睡不著覺，非常興奮和慶幸能注射疫苗。

海勒說，她想和早日和父母來一個大大的擁抱，也非常感謝這個機會。注射疫苗後，能更安全的照顧更多人，讓更多人實現和她一樣的、與親人團聚的願望。

柏加大醫療總監哈特表示，學校目前拿到了少量的疫苗劑量，並正在盡快給社區接種。校園醫護人員將是第一批接種者，其次是關鍵的必要行業僱員和65歲以上的居民。 （記者劉先進 ／翻攝）

柏加大醫療總監哈特（Anna Harte）表示，學校目前拿到了少量的疫苗劑量，並正在盡快給社區接種。校園醫護人員將是第一批接種者，其次是關鍵的必要行業僱員和65歲以上的居民。

哈特說，學校透過加大校長辦公室（UCOP）緊急管理處直接從加州 衛生部接收疫苗。因此，學校分配受制於加大辦公室的分配計畫。學校致力於以公平和透明的方式分配，考慮到校園人口中令人難以置信的角色和風險的多樣性。該州所有疫苗分配的優先順序都是基於加州的三階段規畫方法，此方法又是基於疾控中心/免疫實踐諮詢委員會指南。

從上周開始，柏加大校園社區開始接種疫苗。（記者劉先進 ／翻攝）

隨著第一批Moderna疫苗的裝運，學校希望能夠在未來兩周內為所有有興趣的柏加大第1A階段的員工、學生和教職工接種疫苗。學校還在繼續規畫和準備第1b階段疫苗分發的工作，預計將包括更多高風險的一線員工，以及教職員工、學生和65歲及以上的榮譽退休人士。

根據計畫羅列的優先群體，當疫苗供應到位時，學校將聯繫個人並提供接種。如果居民被確定為符合接種疫苗的條件，將收到電子郵件，說明如何預約，在唐氏中心（Tang Center）接種。

哈特說，學校致力於儘快向社區的所有成員提供疫苗，但是，由於疫苗種類和數量是由加大校長辦公室以一周為單位滾動分配的，疫苗供應有限，且優先順序指南和要求也在不斷變化，因此細節仍在變化。學校疫苗網頁https://uhs.berkeley.edu/coronavirus/vaccines-covid-19將定期更新。

哈特提醒說，與此同時，加州和全國各地的確診病例繼續激增，灣區的ICU（重症監護室）容量現在不到1%。現在比以往任何時候都需要繼續遵守公共衛生指南，包括不與家庭以外的人聚會、戴上口罩，並與他人保持6呎社交距離。現在是凝聚勇氣和對社區的承諾的時候，以便能夠度過可能是最後的階段。