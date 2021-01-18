加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州 還有大量新冠疫苗 未使用，但上周，疫情嚴重的聖他克拉拉縣向州政府要求再分發10萬劑疫苗，州政府卻只給出6000劑。這個例子凸顯出加州疫苗接種工作最大和最神祕的問題：在大量疫苗還未使用的情況下，為何加州稱疫苗不夠用？

舊金山紀事報（Chronicle）報導，加州目前疫苗接種率落後於美國大部分的州，收到的310萬劑疫苗，只使用了38%，意味還有約200萬劑存放在冷藏庫中。然而，各縣官員和醫療機構卻表示，他們正在努力爭取更多疫苗。這項艱難的工作反映出加州各級單位面對的重重挑戰。

身處第一線的醫護人員除了正在對抗新冠病例和住院人數的激增，還肩負為民眾施打疫苗的責任。部分縣市埋怨，不一致的疫苗供應量影響了他們擴大接種的能力。加州政府在疫苗接種工作中所扮演的角色是協調者，而非實際收到疫苗者，現在還必須應對華府當下發生的混亂，難以顧全疫苗的分發與接種工作。

加州的目標是在10天內（已到期）為100萬民眾注射新冠疫苗，但數據顯示，加州並未達成目標。州長紐森（Gavin Newsom）15日表示，由於許多接種資料還未統計到數據中，他希望最終加州能達成這項目標。

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至於加州為何在仍有許多疫苗未使用的情況下，還要求更多疫苗？許多縣市表示，由於疫苗有保存期限，那些現在還在冷凍庫中的疫苗不是已經預約給民眾，就是必須等待有足夠多的人再同時施打。此外，由於聯邦政府的疫苗供應量與承諾的不一致，部分醫療單位會為已經接種第一劑的民眾保留一些同品牌疫苗作為第二劑使用。

截至15日，康曲柯士達縣收到7萬2000劑疫苗，已使用3萬6000劑，但剩下的疫苗已定好使用計畫。

康縣副衛生局長茲維里（Ori Tzvieli）說：「那3萬6000劑疫苗並非沒有人使用，已經有數千民眾預約在未來幾天或幾周內接種。」

同樣地，舊金山收到的1萬4000劑疫苗中，使用了約3萬4000劑，接種率約40%。剩下的2萬劑將在下周給符合資格的民眾接種，包括醫護人員。

這些例子說明加州為何還有大量疫苗儲存在冷凍庫中，但為何未使用的數量會高達三分之二，導致加州的接種率遠遠落後其他州，仍不得而知。官員認為，這可能是通報資料被積壓造成，縣和衛生系統並非總是在第一時通報疫苗接種數據。

不過，加州的分發系統複雜而分散，讓人無法得知疫苗究竟被運往何處、被使用了多少。紀事報指出，加州一共有58個地方衛生局和3個市衛生局，疫苗接種預約系統通常由各地衛生局負責，私人醫療位也可提供接種服務。反觀接種率最高的西維吉尼亞州 ，他們只使用一個系統預約接種時間，並提供各項更新資訊。

此外，加州在提供各單位收到的疫苗數量和已經使用的疫苗數量方面的透明度不夠，讓人無法準確得知還未使用的疫苗在何處，各縣通報的疫苗更新資訊也不盡相同，因此，公眾很難清楚了解當地接種工作的進展。