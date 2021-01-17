聖他克拉拉縣檢測點 1.18暫停1日

聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）在疫情記者會上。（記者會截圖）

聖他克拉拉縣政府1月16日表示，因為下周一（18日）金恩博士紀念日，當天除了需要預約的Fairground露天市集的檢測 點之外，其他的常規檢測點將會關閉一天。

聖他克拉拉縣與Valley Water公司合作，在Valley Water公司聖荷西 總部（5750 Almaden Expressway）推出一個移動檢測點，該檢測點由Optum Serve公司運營的加州檢測任務組負責。新檢測點優先安排預約，但也可進行無預約檢測。

聖縣政府新冠檢測和疫苗 官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，由於縣政府與Valley Water的合作，增加了新的檢測場地，讓社區內的民眾可以更方便地進行檢測。芬斯特謝柏說，「即使縣府和其他醫療保健系統加強了疫苗接種工作，繼續保持相應的衛生預防措施仍然十分必要，如戴口罩、保持社交距離和定期檢測。」

縣政府提醒居民，醫院急診部門並不是進行新冠檢測的合適場所，除非有新冠症狀出現，或有其他緊急醫療問題。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，目前各醫院急診科都非常忙。對沒有新冠症狀的人，可利用聖縣目前提供的室內和免下車(得來速)檢測服務。有症狀的人，會被引導到專門通道檢測，以減少傳染他人的機會。

下周還會在聖荷西、山景城、庫比蒂諾、金寶、巴洛阿圖進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測，都是免費的，個人資料都嚴格保密。