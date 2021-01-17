我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

聖他克拉拉縣檢測點 1.18暫停1日

記者陳程威／聖他克拉拉縣報導
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）在疫情記者會上。（記者會截圖）
聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）在疫情記者會上。（記者會截圖）

聖他克拉拉縣政府1月16日表示，因為下周一（18日）金恩博士紀念日，當天除了需要預約的Fairground露天市集的檢測點之外，其他的常規檢測點將會關閉一天。

聖他克拉拉縣與Valley Water公司合作，在Valley Water公司聖荷西總部（5750 Almaden Expressway）推出一個移動檢測點，該檢測點由Optum Serve公司運營的加州檢測任務組負責。新檢測點優先安排預約，但也可進行無預約檢測。

聖縣政府新冠檢測和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）表示，由於縣政府與Valley Water的合作，增加了新的檢測場地，讓社區內的民眾可以更方便地進行檢測。芬斯特謝柏說，「即使縣府和其他醫療保健系統加強了疫苗接種工作，繼續保持相應的衛生預防措施仍然十分必要，如戴口罩、保持社交距離和定期檢測。」

縣政府提醒居民，醫院急診部門並不是進行新冠檢測的合適場所，除非有新冠症狀出現，或有其他緊急醫療問題。急診科是為那些需要緊急護理的人準備的，目前各醫院急診科都非常忙。對沒有新冠症狀的人，可利用聖縣目前提供的室內和免下車(得來速)檢測服務。有症狀的人，會被引導到專門通道檢測，以減少傳染他人的機會。

下周還會在聖荷西、山景城、庫比蒂諾、金寶、巴洛阿圖進行僅限預約的新冠檢測。需要檢測的聖縣民眾可以在檢測7天前通過www.sccfreetest.org預約。在聖荷西露天劇場Fairground的檢測點也可以預約檢測，現在可以提前5天預約。所有這些檢測站的檢測，都是免費的，個人資料都嚴格保密。

檢測 聖荷西 疫苗

上一則

灣區16日新增確診4993例 52死

下一則

纏訟20年 PG&E汙染港灣 付1.9億與舊金山市府和解

延伸閱讀

疫情衝擊矽谷 商業地產終結旺市

疫情衝擊矽谷 商業地產終結旺市
疫情空房增多 灣區高檔公寓租金大逆轉

疫情空房增多 灣區高檔公寓租金大逆轉
聖荷西 勁球開出二奬270萬

聖荷西 勁球開出二奬270萬

聖荷西凱瑟醫院「聖誕疫情」 感染增至92人

聖荷西凱瑟醫院「聖誕疫情」 感染增至92人
隱瞞員工染疫 聖荷西凱瑟醫院11月已被罰款

隱瞞員工染疫 聖荷西凱瑟醫院11月已被罰款
「矽谷」誕生50周年 是概念或只是地區？

「矽谷」誕生50周年 是概念或只是地區？

熱門新聞

加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始