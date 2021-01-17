康曲柯士達縣 開放65歲以上接種

康縣COVID-19疫情響應指揮官茨維利醫師強調，將加快新冠疫苗接種進度。（記者黃少華／攝影）

東灣康曲柯士達縣衛生服務局（CCHS）於1月15日在快樂山（Pleasant Hill）Diablo Valley社區學院召開記者會，宣布為65歲及以上的長者居民發起名為「現在就有資格接種」的新冠疫苗 接種運動。

康縣最近已經向65歲及以上的長者居民開放了新冠疫苗接種預約。如果有足夠的新冠疫苗供應，縣內所有65歲及以上的長者都將於2月底前完成接種。

康縣縣議員伯吉斯（Diane Burgis）強調：「所有65歲及以上的康縣居民，現在都有資格接種新冠疫苗。」

75歲以上和生活在新冠病毒傳播熱點地區的長者居民，現階段仍具有接種優先權。而65歲以下的社會必要行業員工和有潛在健康狀況的人士，還不能登記接種。

康縣「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情 響應指揮官茨維利醫師（Dr. Ori Tzvieli）指出：「我們預計到下周末，康縣及合作夥伴將平均每天接種3600劑新冠疫苗。一個月後，我們預計每天會接種5800劑新冠疫苗。」

茨維利醫師提到的這些數字，還未包括為康縣大多數居民提供服務的私營衛生系統的疫苗接種。

非牟利長者服務機構Choice in Aging的執行長托思（Debbie Toth）說：「下周，我們希望能進入低收入 住房設施和HUD長者住房設施，開始在他們的住房設施中部署疫苗。」

康縣衛生總監羅斯（Anna Roth）表示：「我們正與全縣的消防機構合作，以便醫護人員能够為符合條件的人接種新冠疫苗。我們也在考慮建立一個大型的新冠疫苗接種點。」地點可能是位於康柯德市（Concord）的Concord Pavilion露天停車場，或者位於列治文市（Richmond）的Crane Way Pavilion廠區。

Rite Aid和Safeway的藥房也將很快為康縣提供新冠疫苗接種服務。

康縣居民可上網登記接種新冠疫苗。網址：https://reurl.cc/Kxj2Vm。更多詳情，可瀏覽網頁https://www.coronavirus.cchealth.org/providers-and-caregivers。