東灣聯合市發現種族主義橫幅 市府發聲明譴責

聯合市市長維納茲（Carol Dutra-Vernaci）譴責在該市街道出現的「白人的命也是命」種族主義橫幅。 （聯合市政府官方臉書截圖）

東灣聯合市政府表示，1月16日（周六）上午，在市內Smith Street 和 Dyer Street的角落發現了一面「白人的命也是命」的橫幅，市府當即將橫幅移除。此事發生在華府 國會暴亂之後，與金恩博士紀念日之前，十分敏感。聯合市政府也在當日下午發表聲明，譴責種族主義 行為，聲明指出，「我們這座城市對這種卑劣的破壞行為感到厭惡。」

聯合市警方已對此事列案並展開調查。聯合市議、市人群關係委員會（Human Relations Commission）、市警察 局及其他相關市府部門，均對此事保持「高度警惕」，以確保類似的種族主義事件不再發生。市人群關係委員會特別表示，將會對發生在華府的叛亂和分裂事件保持警惕，並防止其進入聯合市。

聯合市政府的聲明還表示，「人們可能認為，發生在美國國會大廈的事情不可能發生在地方層面，但今天的橫幅事件表明，同樣的事情顯然可能出現在全國任何角落。這件事發生在我們這座美麗的城市，令我們感到難過。我們將繼續盡我們所能，消除社區內的仇恨和分裂。」

聯合市市長維納茲（Carol Dutra-Vernaci）也表示，「聯合市是一個包容且多元的城市，聯合市歡迎來自任何地方的人們。」