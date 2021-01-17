我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

東灣聯合市發現種族主義橫幅 市府發聲明譴責

記者陳程威／聯合市報導
聯合市市長維納茲（Carol Dutra-Vernaci）譴責在該市街道出現的「白人的命也是命」種族主義橫幅。 （聯合市政府官方臉書截圖）
聯合市市長維納茲（Carol Dutra-Vernaci）譴責在該市街道出現的「白人的命也是命」種族主義橫幅。 （聯合市政府官方臉書截圖）

東灣聯合市政府表示，1月16日（周六）上午，在市內Smith Street 和 Dyer Street的角落發現了一面「白人的命也是命」的橫幅，市府當即將橫幅移除。此事發生在華府國會暴亂之後，與金恩博士紀念日之前，十分敏感。聯合市政府也在當日下午發表聲明，譴責種族主義行為，聲明指出，「我們這座城市對這種卑劣的破壞行為感到厭惡。」

聯合市警方已對此事列案並展開調查。聯合市議、市人群關係委員會（Human Relations Commission）、市警察局及其他相關市府部門，均對此事保持「高度警惕」，以確保類似的種族主義事件不再發生。市人群關係委員會特別表示，將會對發生在華府的叛亂和分裂事件保持警惕，並防止其進入聯合市。

聯合市政府的聲明還表示，「人們可能認為，發生在美國國會大廈的事情不可能發生在地方層面，但今天的橫幅事件表明，同樣的事情顯然可能出現在全國任何角落。這件事發生在我們這座美麗的城市，令我們感到難過。我們將繼續盡我們所能，消除社區內的仇恨和分裂。」

聯合市市長維納茲（Carol Dutra-Vernaci）也表示，「聯合市是一個包容且多元的城市，聯合市歡迎來自任何地方的人們。」

種族主義 華府 警察

上一則

纏訟20年 PG&E汙染港灣 付1.9億與舊金山市府和解

下一則

康曲柯士達縣 開放65歲以上接種

延伸閱讀

持假證件、手槍上膛、子彈逾500發 維州男闖華府被捕

持假證件、手槍上膛、子彈逾500發 維州男闖華府被捕
「屋崙居者有其屋」 近5千戶受惠 市長薛麗比籲延長

「屋崙居者有其屋」 近5千戶受惠 市長薛麗比籲延長
亞裔口角 42歲男用刀「處決」對手

亞裔口角 42歲男用刀「處決」對手
拜登就職戒備 2萬國民兵駐守華府 馬州進入緊急狀態

拜登就職戒備 2萬國民兵駐守華府 馬州進入緊急狀態
臉書洩底 德州女搭私人專機 參與國會暴動被起訴

臉書洩底 德州女搭私人專機 參與國會暴動被起訴
東灣康柯德3.8地震 「好像汽車撞房子」

東灣康柯德3.8地震 「好像汽車撞房子」

熱門新聞

加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
全美本周的單日死亡人數突破4000人。1月12日那天創下4400人死亡的紀錄。(Getty Images)

加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

2021-01-15 23:20
加州正式宣布65歲以上民眾可開始接種新冠疫苗。（美聯社）

加州65歲以上 最快本周能打新冠疫苗了

2021-01-13 23:03
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
加州大型球場和停車場將設置疫苗接種站，以加快疫苗接種速度。（美聯社）

加州居家令 灣區等3個地區無限期延長

2021-01-12 22:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始