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預約、接種疫苗解惑 5項須知 只註冊不夠 須登入帳戶…

記者黃少華／沙加緬度報導
新冠疫苗接種者需要在完成第一針注射後的3至4周進行第二針注射。（記者黃少華／攝影）
新冠疫苗接種者需要在完成第一針注射後的3至4周進行第二針注射。（記者黃少華／攝影）

州長紐森（Gavin Newsom）已於1月13日宣布，為65歲及以上居民開放新冠疫苗接種資格。然而，僅僅完成註冊登記並不意味著長者就一定可以預約接種。預約名額發放需要有可用的新冠疫苗劑量。

對於新冠疫苗接種，公眾需注意以下五大問題。

1、在哪裡登記接種疫苗？

根據州公共衛生廳說法，加州所有58個縣，都將自主處理疫苗接種分配及登記工作。此外，有獨立衛生機構的柏克萊市（Berkeley）、長堤市（Long Beach）和巴沙迪納市（Pasadena）可獨立安排疫苗接種事項。

公眾可瀏覽網頁https://www.cdph.ca.gov/Pages/LocalHealthServicesAndOffices.aspx，查看加州各縣市衛生部門的名單，了解具體信息。

2、為什麼目前預約如此之難？

公眾需要根據州府新冠疫苗接種計畫，分階段輪候接種。公眾可登錄州府官網https://covid19.ca.gov/vaccines/#California's-vaccination-plan，查看具體輪候次序。

儘管這讓許多長時間等待的人感到沮喪，但尋求新冠疫苗接種的居民數以千萬，導致某些預約系統崩潰。但隨疫苗供應增加，預約會越來越容易。

如果已經在所在縣市衛生部門網站上註册但沒有成功預約，公眾需要不定時繼續嘗試登入自己帳戶，以查看更新信息及進行後續操作。公眾也可與自己家庭醫生以及所在地區藥劑師保持聯繫，以獲得建議。

3、前往接種站需要注意什麼？

每名接種者從被叫到號到完成接種離開，需耐心走完4到5分鐘的流程。由於每天往往有數千人在一個分發中心接種，等待時間往往很長。接種完成後，需要在接種站停留15至30分鐘，沒有嚴重副作用反應後再離開。

如果預約在一個「得來速」（Drive-thru）診所，接種者確保自己的汽車加滿油。車上配備一定量的水和零食。接種者一定要帶上個人防護裝備（PPE），尤其是戴口罩，並謹記在排隊等待接種時保持社交距離。

4、需要注意哪些疫苗副作用？

醫學界普遍認為，已經上市的新冠疫苗性能良好，可以保護接種者免受變異後的冠狀病毒侵害。新冠病毒的一些變異不應該使現有疫苗失效。

疾控中心（CDC）稱，最常見的副作用包括：•手臂注射部位疼痛、腫脹或發紅；•寒冷；•疲倦；•頭痛。

5、什麼時候注射第二劑疫苗？

美國輝瑞公司（Pfizer.inc）和德國BioNTech公司研發的新冠疫苗有效性達95%。接種者完成第一針注射的21天後要注射第二針。

莫德納（Moderna）新冠疫苗有效性為94.1%。接種者需要在完成第一針注射的28天後注射第二針。

根據CDC的說法，按時完成兩針劑量的注射，可獲得對新冠病毒的最大免疫力。

一旦接種了第一針新冠疫苗，接種者就應該收到一張卡片，上面寫著第一針接種了哪種疫苗，以及被告知注射第二針的大概日期。

疫苗 加州 CDC

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