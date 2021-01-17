加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

全美接近40萬人因染疫而死亡，但疫苗 面世，美國抗疫出現希望；不過，全美最大的加州 這兩天疫苗的分配和發放卻一片混亂，接近崩潰。

川普政府15日被揭露，聯邦原來為醫護人員準備的第二劑疫苗，竟然已經用盡，使全美依賴這批疫苗的醫護大失所望，不知要到何時才能注射第二劑。

在人口4000萬的加州，州長紐森給予全州65歲以上長者一個不能兌現的希望。他宣布，這些長者現在終於可以接種疫苗，但是致命的是，加州只獲得少量疫苗供應，根本沒有剩餘讓長者注射；更重要的是，不知何時才能獲得供應。

紐森的錯誤和急於求功，使加州主要醫療健保 系統崩潰，因為由15日起，加州各地長者都與醫療健保系統預約注射，但是預約網站擠爆，預約電話要等4至10小時，仍得不到結果。理由很簡單，各大醫療健保系統根本沒有疫苗，無法給長者預約注射時間。

聖荷西居民利普(Patty Lippe)說，她急著為89歲老母親預約，打了一天電話，全部打不通；她52歲的妹妹在阿利桑納，已經接種。相比之下，加州真的無能，疫苗供應和分配十分混亂，完全沒有計畫。

新總統拜登已宣布，就職後將動用國民兵和急難局，在全美各地設立疫苗注射診所；他又提出一項1.9兆元的紓困計畫，包括提供疫苗注射經費，希望在上任的100天內發放1億劑疫苗。

川普政府在發放疫苗方面出現嚴重紕漏和緩慢。專家一致指出，原因就在於川普只顧推動研發疫苗，卻置疫苗分配和發放於不顧，沒有計畫，也沒有足夠經費。

國土安全部12月時說，到1月底可為5000萬美國人注射第一劑疫苗；本月12日又說，65歲以上長者可注射了，但直至15日，聯邦政府總共才發放了3100萬劑疫苗給全美各州，而全美65歲以上長者共5300萬人。

柏克萊加大公衛學院教授史華茲堡(Dr. John Swartzberg)說，川普政府知道疫苗不足，又沒有制訂全國性分配計畫，甚至沒有提供足夠所需經費；三個月前，各州已宣布，要為全美3.2億人接種至少需經費840億元，但迄今各州總共才得到4億元撥款。

加州至今只獲得300萬劑疫苗，各地衛生局和醫療健保系統負責處理其中的40%。紐森遭輿論批評，指他好大喜功，明知沒有疫苗，卻在13日宣布65歲以上人士可獲注射。

但他宣布後，已等了數月的長者立即群起預約，希望快點注射。矽谷所在的聖他克拉拉縣，14日每小時接到超過1000人預約，10小時內，所有疫苗預約一空；凱瑟醫院的預約電話14日要等候至少4小時；沙特醫院系統的預約網站，因為預約人數太多造成當機。

聖他克拉拉縣衛生局表示，問題的根源在於沒有疫苗，他們無法為縣內30多萬65歲以上長者安排接種預約，現在只能盡量服務75歲以上的人，要等到有了疫苗供應，才能為更多人安排預約。