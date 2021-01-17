朱嘉文任行政官 市長寄厚望
親愛的讀者們：
剛剛過去的星期四，我宣布了提名估值官朱嘉文擔任舊金山行政官，任期為五年。此提名尚待市議會確認。作為市府行政官，她將負責監督超過25個市府部門和項目，為公眾和其他市府部門提供一系列的服務。
市府行政官辦公室的工作，包括不同層面，具體涵蓋公共安全、政府內務、公民參與、資產規畫、資產管理、執行規條、災難應變、旅遊促進和經濟發展等。
事實上，作為估值官，朱嘉文一直以來同時也身兼多職，在這次疫情期間做了許多傑出的工作，幫助領導舊金山的經濟復甦而努力。
自新型冠狀病毒疫情爆發以來，朱嘉文領導了由我召集的舊金山市府經濟復甦工作小組，以制定支持本地商業發展和減輕經濟困難的策略，同時制定長期目標來幫助舊金山在疫後有強大的經濟反彈。
在擔任估值宮之前，朱嘉文曾經出任舊金山市議員，也提任過前市長紐森政府的公共政策和財務副主任。 她有 Occidental大學公共政策學士學位和柏克萊加大公共政策碩士學位。
市府行政官辦公室未來在朱嘉文的帶領下，我深信我們將擁有所需的領導才能，以推動從新冠狀疫情後的經濟和商業恢復，以及促進舊金山在這個充滿挑戰的時刻繼續前行，並努力使我們的政府更方便和公平地為所有市民服務。
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敬安！
舊金山市長 倫敦．布里德
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