朱嘉文任行政官 市長寄厚望

估值官朱嘉文（左）獲得市長提名，出任舊金山行政官。圖為2019年朱嘉文宣誓就職估值官。（檔案照片。記者李晗攝影）

親愛的讀者們：

剛剛過去的星期四，我宣布了提名 估值官朱嘉文擔任舊金山 行政官，任期為五年。此提名尚待市議會確認。作為市府行政官，她將負責監督超過25個市府部門和項目，為公眾和其他市府部門提供一系列的服務。

市府行政官辦公室的工作，包括不同層面，具體涵蓋公共安全、政府內務、公民參與、資產規畫、資產管理、執行規條、災難應變、旅遊促進和經濟發展等。

事實上，作為估值官，朱嘉文一直以來同時也身兼多職，在這次疫情 期間做了許多傑出的工作，幫助領導舊金山的經濟復甦而努力。

自新型冠狀病毒疫情爆發以來，朱嘉文領導了由我召集的舊金山市府經濟復甦工作小組，以制定支持本地商業發展和減輕經濟困難的策略，同時制定長期目標來幫助舊金山在疫後有強大的經濟反彈。

在擔任估值宮之前，朱嘉文曾經出任舊金山市議員，也提任過前市長紐森政府的公共政策和財務副主任。 她有 Occidental大學公共政策學士學位和柏克萊加大公共政策碩士學位。

市府行政官辦公室未來在朱嘉文的帶領下，我深信我們將擁有所需的領導才能，以推動從新冠狀疫情後的經濟和商業恢復，以及促進舊金山在這個充滿挑戰的時刻繼續前行，並努力使我們的政府更方便和公平地為所有市民服務。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德

（照片由市長辦公室提供）

（照片由市長辦公室提供）