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加州疫苗接種大落後 50州中排名49

編譯組／灣區15日電

根據彭博社新冠疫苗追蹤系統14日晚間最新資料，全美僅有一州在可用新冠疫苗劑量管理工作表現，做得比加州差。加州在全美50州以27.5%疫苗劑量使用率、排名倒數第二，僅領先阿拉巴馬州21.2%。全美疫苗使用率平均為38.8%，顯示加州明顯落後其他州。

加州與使用率28%、排名第48的喬治亞州，使用率28.4%、排名第47的維吉尼亞州皆處於同一低水平，遠遠落後其他大州。在美國六大州中，加州也是唯一疫苗使用率低於40%的州。

‧加州27.5%(排名49)

‧德州 49.6% (排名8)

‧佛羅里達州43% (排名23)

‧紐約 41% (排名26)

‧賓州 40% (排名27)

‧伊利諾州 43.2% (排名22)

疫苗使用率最高的州是西維吉尼亞州(78.6%)、北達科他州(61.4%)、羅德島州(57.2%)、路易斯安那州(54.4%)。

加州州長紐森13日宣布，允許65歲以上長者接種疫苗，但實際進展工作並不順利，包括洛杉磯縣在內等大型郡縣皆通知取消州長的公告。許多縣和健康機構針對可施打疫苗群體發出通告說，由於疫苗劑量短缺，目前僅有醫護人員可接種。

洛縣公共衛生局長費若(Barbara Ferrer)表示，醫護人員尚未全部完成接種，也還未接獲州府告知有關疫苗供應及如何分配訊息。同時，橘縣提供65歲以上長者在迪士尼新網站預約接種時間，但由於高需求量，導致註冊網站癱瘓。

疫苗 加州 西維吉尼亞州

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