紐森推出新版「全民安全學校中心」網站 保障學校安全重啟

州長紐森強調了學生安全返校上課的權利。（州長辦公室直播視頻截圖）

為推進重開課堂面對面教學的工作，州長紐森（Gavin Newsom）日昨推出新的加州 「全民安全學校中心」網站。網址是https://schools.covid19.ca.gov/。

這個一站式服務網站旨在通過「有透明度、問責制和援助措施」的原則，支持和保障加州的學校安全重開課堂面對面授課，建立明確路徑，最大限度地減少「新型冠狀病毒」（COVID-19）在校園傳播。網站綜合與新冠疫情 和學校相關的關鍵資訊。新增資源將定期添加上去。

學校工作人員和家長可以在線及撥打熱線電話，向州府安全學校小組報告學校的具體安全問題。學校管理人員可以在線向州府安全學校小組申請關於製定和實施安全計畫的科技援助。

紐森期望課堂面對面授課可以首先分階段恢復，然後是持續進行課堂面對面授課。學校需要優先考慮最年輕的學生和受疫情影響過大的學生，包括殘疾學生。

新網站建立在2020年12月公佈的州府「全民安全學校計畫」基礎上，並反映了加州公共衛生廳（CDPH）最近總結的課堂面對面安全授課的科學依據。整項計畫包含四大支柱。

1、基金

紐森在2021-2022財年的加州預算 案中提出了近900億元的歷史性學校撥款總額。其中的38億元高於98號提案的擔保金額。

預算案建議及早採取行動，向受疫情影響的學校提供救濟。

•擴大學習機會（46億元）。包括暑期學校，優先考慮低收入家庭學生、遊民青年和其他受疫情影響過大的人。

•安全恢復面對面授課（20億元）。優先安排現在安全開放或計畫於2月和3月安全重開的學校。

2、安全與緩解措施

加州公共衛生廳發佈了合併和更新的指南。該指南於2020年6月首次發佈。更新後的指南包括：

•綜合了加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）2020年11月30日生效和加州公共衛生廳2020年6月5日生效的所有要求。

•要求所有學生不分年齡都要戴口罩，並建議經常與他人接觸的教職人員佩戴一次性外科口罩。

•簡化了為K-6年級學校恢復課堂面對面授課的流程，如果這些學校所在的縣於州府更安全經濟藍圖下處於紫色層級。

此外，州府將支持學校每周對教職員工和學生進行一次檢測。

3、監督與協助

州府安全學校小組由加州公共衛生廳、加州職業安全與健康管理局、加州教育廳指定的專家組成，將幫助監督和協助各縣市實施安全的面對面授課指導。為了支持監督工作，加州公共衛生廳發佈了兩項指令，要求提供以下數據：

•重開狀態。學校必須每隔一周報告一次重開的情况、規模和模式。

•傳輸。學校將被要求向當地衛生部門報告任何在學校現場工作和學習的個人相關的COVID-19陽性病例，然後由當地衛生部門向加州公共衛生廳報告數據。

4、透明度和問責制

州府安全學校小組啟動了以下兩項措施：

•安全門戶和熱線。學校教職人員和家長可以在線或撥打電話提交有關特定學校的安全問題。州府安全學校小組將對報告進行監督，並在適當情况下通過科技援助和執法行動進行干預。

•州府向各縣發信，提供更清晰內容，強調目前正在開放或計畫在近期重開的學校提出的關鍵問題。