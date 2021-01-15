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舊金山華人政界新突破 眾多市議員看好朱嘉文

記者李晗／舊金山報導
朱嘉文2018年在華埠出席乒乓球活動。（記者李晗/攝影）
朱嘉文2018年在華埠出席乒乓球活動。（記者李晗/攝影）

朱嘉文的任命，將再度為舊金山華人在政界實現突破。消息傳出之後，眾多議員也都紛紛表態，看好朱嘉文。

對於自己將成為首個舊金山的華裔女性行政官，朱嘉文表示這是非常重大的責任，也非常重要。作為移民的女兒，她強調無論大家來自哪裡，都有機會在政府內為民服務。她說，自己作為首個華人女性行政官，會極力確保政府良好運作，獲得市民的信任，讓大家感到驕傲。

舊金山全市有七大民選官職，像是市長、地檢長、公辯官、估值官、縣警長等等。現任估值官朱嘉文是其中唯一的亞裔女性。

2013年朱嘉文出任估值官之後，主要負責的就是全市的稅收和房地產估值工作。雖然朱嘉文是溫和派的代表，與議會大多數成員的進步派立場不一，但是在估值官的崗位上，朱嘉文無需像市議員時期要在很多爭議的議題上表決支持或者反對。因此朱嘉文也就鮮少陷入爭議。

她的任命將會在舊金山市議會的程序委員會（Rules Committee）中初審，隨後交由全體議員表決。程序委員會的主席、舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）高度讚揚朱嘉文。他說，朱嘉文能力符合這個職位，而且她在估值官的工作非常出色，是整一個加州最棒的估值官。

另外一位也是程序委員會的成員、市議員陳詩敏盛讚市長提名朱嘉文是一個「很棒的選擇」。陳詩敏認為朱嘉文非常上進，很努力，樂見華人能夠擔任市府的高官位置。她也說會與朱嘉文展開對話，讓舊金山市政府贏回公眾信任。

市政府深陷腐敗醜聞之外，市行政官的一大重任也將會是反腐。一直在反腐議題上高調發聲的市議員馬兆明在一份聲明中表示，新的行政官需要重塑政府的透明度，以及問責制度。他有信心朱嘉文能夠擔此重任，恭喜朱嘉文獲得提名。

佩斯金預計2月時朱嘉文的任命會交由全體議會表決。他認為朱嘉文將會獲得全票支持通過。

朱嘉文出席市政廳集會。（記者李晗/攝影）
朱嘉文出席市政廳集會。（記者李晗/攝影）

舊金山 華人 提名

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