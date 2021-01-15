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疫情緊商業關閉 加州上周失業申請人數增2萬

編譯組╱灣區14日電

加州上周失業申請攀升至本月最高水平。專家認為，這是加州瀕臨經濟谷底、尚未自新冠病毒疫情恢復的不祥之兆。截至1月9日的當周，約有18萬1600加州勞工申請首次失業福利，比截至2日前一周的16萬1000份申請增加2萬600件。

加州經濟持續研究中心主任李維(Stephen Levy)表示，幾乎全州在近兩個月內，都受到更多活動限制，零售業、餐廳、旅館不得不進行裁員。美國勞工部報告，截至12月2日的當周，加州有20萬2600份首次失業申請。李維認為，在戰勝疫情之前，被裁員勞工不太可能找回工作。

自3月中旬州和地方政府發起大範圍停止商業活動以來，失業申請持續上升。政府官員認為關閉能遏阻新冠病毒傳播，死亡病例增加也導致新一輪商業關閉。前加州就業發展局長伯尼克(Michael Bernick)指出，加州新失業申請攀升，直接反映新冠病例增加、經濟關閉與個人經濟活動持續減少。詐騙問題更迫使加州就業發展局暫停140萬件失業金支付，儘管此舉主要針對詐領問題，但也可能暫停合法申請福利付款。

截至1月9日的當周，美國首次申請失業件數為96萬5000份，比截至2日當周的78萬4000份增加了18萬1000件。加州仍在全美範圍內佔有大部分比例。李維分析，加州仍有2-4個月艱難時間。重要的是，這種情況不會很快消失。

加州 勞工部 美國

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