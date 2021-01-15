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從蒙洛公園叫車到舊金山 14歲亞裔少年失蹤

記者黃少華／舊金山報導
Wynne Lee失踪時身穿一件印有「NASA」字樣的上衣，頭髮染成粉色。（圖片由聖馬刁縣縣警局提供）
Wynne Lee失踪時身穿一件印有「NASA」字樣的上衣，頭髮染成粉色。（圖片由聖馬刁縣縣警局提供）

聖馬刁縣縣警長辦公室宣布，14歲的亞裔男性青少年Wynne Lee於1月11日（周一）失蹤，不過，縣警長辦公室不能確認Wynne Lee是華裔還是韓裔居民。

Wynne Lee是蒙洛公園（Menlo Park）居民，他最後一次露面是在1月11日凌晨3時。當時他在蒙洛公園的家中通過叫車服務前往舊金山，他可能和一個青少年同伴在一起。

縣警長辦公室稱，Wynne Lee當時從一家計程車公司租下了一輛豪華轎車，他是自願離開自己家裡。縣警長辦公室目前沒有發現任何與本案有關犯罪行為，也沒有發現嫌疑人。

Wynne Lee身高5呎6吋，體重110磅，棕色眼睛，粉色頭髮。他最後一次被人看到時，穿著一件印有「NASA」字樣的棕褐色毛衣和藍色褲子。

根據國家失蹤和受剝削兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）的說法，Wynne Lee可能有一個名為「聖人」（Sage）的暱稱。

至截稿時，Wynne Lee仍處於失蹤狀態。

任何有相關資訊的人士，可致電（650）474-1243聯繫聖馬刁縣探員巴克（Barker）。公眾也可致電（650）363-4911聯繫聖馬刁縣縣警局，或打電話（800）843-5678聯繫國家失蹤和受剝削兒童中心。

韓裔 亞裔 舊金山

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